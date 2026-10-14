Nemaipomenitul Gheorghe Șoldan și cel care n-a făcut nimic, Gheorghe Flutur

”De nerecunoscut!”, așa se intitulează mesajul trimis presei de președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, în ziua de 6 octombrie 2026. Comunicatul de presă cu subtitlul ”Așa trebuia să arate de mult!” era însoțit de fotografii cu fostul sediu al Centrului Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) din centrul Sucevei înainte de modernizare și după.

Se arată în comunicatul președintelui PSD al CJ: ”După ani în care clădirea a fost lăsată să se degradeze și era o rușine pentru noi toți. Avea fațada degradată, apă infiltrată în subsol, tencuială desprinsă, pereți și tavane deteriorate și ferestre care nu mai țineau frigul afară. Nu puteam lăsa lucrurile așa și în mandatul meu. Am asigurat fondurile necesare din bugetul Consiliului Județean și ne-am apucat de modernizare.

Astăzi a avut loc recepția la terminarea lucrărilor, începute în urmă cu aproximativ opt luni. Clădirea, aflată în administrarea Consiliului Județean Suceava, are acum o cu totul altă imagine. Au fost refăcute hidroizolația, terasa și sistemul de colectare și evacuare al apelor pluviale, au fost renovate fațadele și spațiile interioare, iar ferestrele vechi au fost înlocuite cu tâmplărie modernă. A fost refăcută inclusiv rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități. Clădirea are acum o izolație termică mai bună, climatizare modernizată, ventilație cu recuperare de căldură, iluminat LED și panouri fotovoltaice.

Toate acestea înseamnă condiții mai bune pentru cei care o vor folosi și un consum mai mic de energie”.

Într-adevăr, în prezent, clădirea situată în imediata apropiere a Bibliotecii Bucovinei ”I. G. Sbiera” arată excelent, iar pentru asta administrația județeană condusă de Gheorghe Șoldan merită felicitări. Într-adevăr, clădirea arăta jalnic și avea nevoie de intervenții consistente de renovare și modernizare. Ca o paranteză, clădirea aceasta nu avea ce căuta acolo, pentru că a aglomerat zona și așa aglomerată, punînd în umbră clădirile Bibliotecii. Însă, dacă tot a fost făcută, acesteia trebuie să i se dea o față de 2026.

Clădirea respectivă a fost construită cu fonduri europene în primul mandat de președinte al Consiliului Județean al liderului PNL – PL-D – PDL, Gheorghe Flutur. Imobilul inaugurat în 2012 a fost realizat cu banii, cu materialele de construcție și cu instalațiile de atunci. În 14 ani, normal că imobilul s-a deteriorat și trebuia intervenit cu banii, cu materialele de construcție și cu instalațiile de acum. Ca o a doua paranteză, nu știm dacă Gheorghe Flutur, dacă ar mai fi fost președinte al Consiliului Județean, nu ar fi făcut ce-a făcut Gheorghe Șoldan, care este șeful Județului de doi ani.

”După ani în care clădirea a fost lăsată să se degradeze și era o rușine pentru noi toți” și ”nu puteam lăsa lucrurile așa și în mandatul meu” trebuie să ne facă să înțelegem că noroc că la șefia CJ se află Gheorghe Șoldan, pentru că altfel totul s-ar fi dus de rîpă în județul nostru. Gheorghe Șoldan se comportă ca și cum dumnealui ar fi inventat apa caldă, roata, și cea de la camionul care cară pietriș, și cea de la roaba care toarnă asfalt, becul, întrerupătorul și tîmplăria PVC. Nemaipomenitul Gheorghe Șoldan pozează în omul pînă la care nu s-a făcut nimic și care le face el pe toate. Asta se întîmplă pentru că liberalii lui pește prăjit în ulei reîncălzit, care pînă acum doi ani îi pupau mîna și vîrful papucului lui Gheorghe Flutur, nu spun nici pîs și nici ce-a făcut fostul lor șef pe care l-au trimis în surghiun. De parcă acesta n-a făcut chiar nimic. Ba, mai mult, de parcă acesta nici măcar n-ar fi existat.