Prețul energiei nu are cum să fie mic. Deocamdată

Într-o emisiune la Digi 24, Cristian Bușoi, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, a spus că în iarna şi primăvara care urmează facturile la energie nu se vor dubla în contextul presiunii pe preţuri de pe pieţele internaţionale, însă sînt aşteptate majorări de 20-22%. Daniel Apostol, directorul general al Federației Patronale de Energie, a comentat spusele domnului Bușoi:

”Am văzut declarațiile și un singur lucru pot să spun, pentru că în cadrul Federației noi nu comentăm aspecte comerciale, pentru a ne feri de posibile sancțiuni sau investigații ale Consiliului Concurenței, fiindcă această Federație nu face în nici un caz aliniere comercială. Dar, vorbind despre prețurile la energie, generic, cine promite acum, în întreaga Europă, dar mai ales în România, prețuri mici la energie, face o promisiune mincinoasă și strict populistă. Dacă ne uităm la ce se întîmplă în jurul nostru, în jurul Uniunii Europene, în Orientul Mijlociu și, în general, în lume, cu piața energiei, nu avem cum să pretindem că în România vom furniza…, companiile energetice vor putea furniza energie, fie ea gaz, fie produse din țiței, fie energie electrică, la prețuri scăzute. În contextul dat, în condițiile de astăzi, sigur că dacă se vor face investiții majore, de exemplu, în stații de stocare, în ferme de stocare, care să contrabalanseze nevoia de consum din orele de vîrf, cu producția pe care o avem pe timp de zi vom putea discuta, într-un viitor mediu, de o reechilibrare în zona prețurilor.

Dar, deocamdată, cine spune că prețurile la energie vor putea fi mici, oferă doar declarații populiste și mincinoase la adresa consumatorilor. (Deci, asta înseamnă că domnul Bușoi a fost corect?). Pe fond a fost corect. Însă, nu cred că trebuia să se arunce în a face și evaluări cantitative, pentru că nu e apanajul Ministerului să stabilească prețuri”.