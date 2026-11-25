Pe 1 ianuarie 2027, adică numai peste cîteva luni, se vor împlini 20 de ani de cînd România a aderat la Uniunea Europeană. A fost nevoie de nu mai puțin de 12 ani de eforturi din partea României pentru a fi primită în acest organism, care a deschis granițele și a adus în țară miliarde și miliarde de euro. Pe 22 iunie 1995 a fost depusă cererea oficială de aderare la UE, în decembrie 2004 s-au încheiat cele 31 de capitole din cadrul negocierilor de aderare, iar pe 25 aprilie 2005 România și Bulgaria au semnat Tratatul de aderare.

Din dorința de a fi primiți în Uniunea Europeană, autoritățile au făcut tot felul de artificii, una dintre acestea fiind transformarea peste noapte a unor comune în orașe, pentru a demonstra capitalelor din Vestul Europei că nivelul de trai din România este în continuă creștere. Responsabil cu urbanizarea forțată a fost ministrul Administrației Publice, Octav Cozmâncă, unul dintre liderii PDSR (PSD-ul de astăzi) de la nivel central, care avea o mare influență asupra primarilor și președinților de consilii județene, indiferent de culoare politică a acestora, pentru că așa erau vremurile. S-au întocmit în grabă documente din care reieșea că respectivele localități au și drumuri, și rețele de utilități, și tot ce mai trebuie pentru o viață la oraș, și s-a dat Legea 83 din 5 aprilie 2004, care a consfințit schimbarea statutului mai multor localități din țară. În județul Suceava, după ce au fost date de trei ori peste cap, comunele Broșteni, Cajvana, Dolhasca, Frasin, Liteni, Milișăuți, Salcea și Vicovu de Sus au devenit orașe. Unele dintre aceste localități, dacă nu chiar toate, în primii ani de orășenie și-au blestemat zilele, fiindcă nu au mai putut accesa fonduri europene dedicate dezvoltării așezărilor rurale. După aceea, fiecare s-a descurcat cum a putut, unele dintre localități dezvoltîndu-se foarte puternic. De exemplu, Vicovu de Sus și Cajvana, care au crescut datorită investițiilor publice, dar și a contribuției cetățenilor.

Însă, acum, după 20 de ani, din cîte se pare, se va întoarce roata. Aceasta sarcină și-a luat-o tot PSD-ul, care l-a pus la treabă pe Dragoș Benea, un personaj politic prea puțin cunoscut publicului larg, care nu are în partid puterea pe care o avea Octav Cozmîncă, și care nu este ministru, ci europarlamentar. Domnul Benea, coordonatorul grupului intern din PSD pentru reforma administrativ-teritorială, propune comasarea comunelor cu mai puțin de 3.000 de locuitori, ”lipirea” județelor după modelul de organizare a curților de apel și retrogradarea la statutul de comună a orașelor cu mai puțin de 10.000 de locuitori. Asta înseamnă că dintre localitățile care au 22 de ani de orășenie vor mai rămîne orașe Vicovu de Sus, care are peste 15.000 de locuitori, și poate Cajvana, care are aproape 10.000 de locuitori. În rest, localitățile sucevene urbanziate în acte în 2004 ar urma să se întoarcă la vechiul statut.

După peste 20 de ani, PSD vine și anulează ceea ce a făcut același partid, dar căruia îi spunea altfel atunci. Însă, oamenii din acest partid s-au schimbat, la fel și realitățile. De fapt, la fel ca în 2004, PSD a fost împins de la spate să modifice statutul unor localități: în 2004, din dorința României de a intra în UE, iar în 2026 din dorința României de a nu intra în colaps.