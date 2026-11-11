Un pix pleacă, altul vine

Ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu, a acordat un interviu pentru ”Tribuna învățământului” în care a explicat de ce i-a schimbat pe unii dintre șefii inspectoratelor școlare, printre care s-a numărat și inspectorul general de la Suceava, Ciprian Anton: „Acești oameni fuseseră renumiți din pix”. Într-adevăr, domnul Anton fusese ”renumit” din pix. ”Renumirea” o făcuse la începutul lunii septembrie a acestui an ministrul Educației de atunci, Mihai Dimian, care între timp a revenit în funcția de rector al Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava. Domnul Dimian nu este membru de partid, dar fusese numit în funcție de liderul PNL, Ilie Bolojan, în calitatea sa de premier, iar Ciprian Anton este membru PNL. Prelungirea mandatului domnului Anton a venit oarecum firesc, pentru că acesta avusese o bună activitate și pentru că avea susținere politică.

Ciprian Anton a fost șef al Inspectoratului Școlar Suceava 494 de zile. La finalul mandatului, domnul Anton a avut un mesaj adresat elevilor, profesorilor, colegilor din Inspectorat și părinților:

”Ar fi multe de spus după această perioadă petrecută la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Suceava.

Închei acest capitol cu un sentiment firesc de regret, pentru că plecarea mea nu a fost o alegere personală și nici o decizie pe care mi-am dorit-o. Uneori, însă, viața profesională ne pune în fața unor situații pe care trebuie să le acceptăm și să le privim cu demnitate. Rămân cu convingerea că am făcut tot ceea ce a depins de mine și cu respect pentru oamenii alături de care am avut șansa să lucrez. Cred, totodată, că cei cu care am interacționat în această perioadă pot fi cei mai buni critici ai activității mele.

Mă voi adresa, în primul rând, elevilor, pe care îi îndemn să meargă la școală, să învețe și să arate respectul cuvenit atât între ei, cât și față de profesori. Școala este locul în care se formează nu doar caractere, ci și oameni.

Mă voi îndrepta apoi către părinți, pe care îi rog să fie mai apropiați de copiii lor, să le ofere timp, atenție și înțelegere și, pe cât posibil, să acorde cadrelor didactice încrederea și sprijinul necesar pentru a-și face datoria.

La final, mă adresez tuturor cadrelor didactice din județul Suceava: Sunteți cei mai buni! Meseria pe care ați ales-o este una dintre cele mai frumoase și mai importante. Vă rog un singur lucru: să aveți răbdare și responsabilitate. Știu că nu este întotdeauna ușor, dar educația înseamnă, înainte de toate, dăruire și perseverență.

Cât despre colegii din cadrul ISJ Suceava, personal didactic, personal didactic auxiliar și personal nedidactic, nu pot decât să vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături, pentru efort, pentru implicare și pentru momentele în care am demonstrat că putem lucra împreună. Am încercat să oferim tuturor o altă imagine a învățământului sucevean și cred că fiecare dintre noi a contribuit la acest demers.

Plec cu recunoștință pentru oamenii pe care i-am cunoscut, pentru experiențele trăite și pentru tot ceea ce am învățat în aceste 494 de zile.

Poate că funcțiile sunt trecătoare, dar respectul, relațiile construite și lucrurile bune pe care le lăsăm în urmă ar trebui să rămână.

Vă mulțumesc tuturor celor care cred si ați crezut in mine! A fost o onoare!”.

De subliniat faptul că domnul Anton nu a putut fi acuzat niciodată că a făcut politică la Inspectorat.

Sorin Ionescu, care, la numai cîteva zile de la numirea în funcție, l-a schimbat pe Ciprian Anton nu știe nimic despre acesta și despre activitatea acestuia ca inspector general. Singurul criteriu invocat pentru schimbare a fost acela că domnul Anton fusese ”renumit din pix”. Dar, numirea lui Gabriel Matei în locul lui Ciprian Anton nu a fost făcută tot din pix? Gabriel Matei este membru PSD și a deținut funcția de adjunct al Inspectoratului Școlar pînă în urmă cu cîteva zile, chiar dacă PSD-ul era plecat de cîteva luni de la guvernare. În ceea ce-l privește pe domnul Ionescu de la Timișoara, acesta este pesedist cu state vechi, fiind membru PSD din 2000, iar partidul l-a făcut la un moment dat, tot din pix, adjunct al Inspectoratului Școlar Timiș.

Sînt convins că Sorin Ionescu habar nu are cine este Gabriel Matei, dar l-a numit pe acesta din pix pentru că nu a vrut ca pixul care a semnat pentru plasarea sa la vîrful Ministerului Educației să nu se enerveze și să semneze și demiterea sa.

Problema lui Sorin Ionescu este aceea că nu are bărbăția să recunoască un lucru care se vede cu ochiul liber: destituirile și numirile se fac strict pe criterii politice, așa cum a fost și cazul domniei sale, care pentru a-și păstra funcția trebuie să răspundă la niște comenzi politice și să-i schimbe pe oamenii foștilor cu cei ai actualilor sub sloganul ”Eu din Timișoara schimb în toată țara”.

România e țara pixurilor în care un pix pleacă și altul vine, și în care cei aflați la butoane fac ce vor, durîndu-i fix în pix de ce spune lumea.