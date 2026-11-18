Pentru început, iată cîteva pasaje din lungul comunicat de presă al Federației Patronale a Energiei, cu titlul ”Liderii industriei energetice și reprezentanții instituțiilor naționale și europene s-au reunit la București, la Romanian International Energy Conference 2026”.

Desfășurată sub tema „Fields of Power | Mapping the New Energy Frontiers”, conferința Romanian International Energie Conference (RIEC), organizată de Federația Patronală a Energiei (FPE), a oferit un cadru de dialog asupra transformărilor din sectorul energetic și a provocărilor legate de securitatea aprovizionării, competitivitatea economică și tranziția energetică, cu accent pe evoluțiile din Europa și din regiunea Europei Centrale și de Est.

Lideri ai industriei energetice, reprezentanți ai autorităților naționale și europene, experți și specialiști din domeniu au participat marți, la București, la cea de-a VIII-a ediție a Romanian International Energy Conference (RIEC) 2026, eveniment organizat de Federația Patronală a Energiei (FPE).

În deschiderea evenimentului, Franck Neel, președintele Federației Patronale a Energiei, a vorbit despre resursele energetice care urmează să intre pe piață, inclusiv gazele naturale din Marea Neagră, dar și despre provocările care continuă să afecteze dezvoltarea sectorului.

În intervenția sa, Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei, a evidențiat provocările cu care se confruntă România în contextul apropierii sezonului rece, al evoluțiilor regionale și internaționale de pe piețele energetice și al presiunilor asupra prețurilor.

Terhi Lehtonen, membră a cabinetului vicepreședintei executive a Comisiei Europene, a abordat rolul ETS2 în susținerea tranziției energetice și importanța protejării consumatorilor de eventualele creșteri ale prețurilor la energie. Aceasta a explicat că mecanismul include o măsură de protecție pentru primii doi ani de funcționare: dacă prețul certificatelor depășește 45 de euro pe tonă, vor fi eliberate certificate suplimentare din rezerva de stabilitate a pieței. Totodată, a argumentat că amânarea ETS2 ar încetini tranziția de la combustibilii fosili și ar expune societățile europene la viitoare șocuri de preț.

François-Régis Mouton de Lostalot, director general pentru Europa al International Association of Oil & Gas Producers (IOGP), a susținut obiectivele reducerii emisiilor de metan, atrăgând însă atenția asupra dificultăților de implementare a regulamentului european. Acesta a pledat pentru reguli proporționale, fezabile tehnic și sustenabile economic, precum și pentru o perioadă de adaptare care să permită dezvoltarea mecanismelor necesare de verificare și conformare.

Suficient, zic. În cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top Suceava, referindu-se la evenimentul care s-a bucurat de prezența a aproximativ 200 de specialiști și oficiali din țară și străinătate, Daniel Apostol a declarat: ”Esența esențelor este că se rescrie harta energetică la nivel european și regional. Și România trebuie să fie unul dintre cei care are în mînă creionul cu care se redesenează harta, nu doar ochii cu care privește rezultatul acestei redesenări. Sîntem un jucător energetic important în regiune, dar din 2027 devenim un jucător important la nivel european. România va fi cel mai mare producător de gaze naturale, iar acest atribut trebuie să fie pentru statul român, pentru politicienii români, pentru toți cei care ne reprezintă la Bruxelles, un atu de forță în negocierile politicilor publice europene cu impact asupra economiei industriei românești”.

Daniel Apostol este, printre altele, președintele Federației Patronale a Energiei, organizatoarea celei de-a VIII-a ediţie a Romanian International Energy Conference (RIEC) 2026, un eveniment de amploare și de o mare importanță, care a avut loc la București pe 10 noiembrie.

Daniel Apostol este sucevean de-al nostru. Unul dintre mulții suceveni care au plecat în lumea largă și au reușit să performeze. Sînt atîția și atîția suceveni medici, profesori, economiști, juriști, jurnaliști sau specialiști în alte domenii de care Suceava nu mai știe nimic. Și nici nu-i caută pentru a-i invita să mai vină pe-acasă și să-i așeze la o masă rotundă pentru a-i întreba de sănătate și ce ar putea face ei pentru Suceava lor. Și sînt sigur că ar face. Dar, nu-i cheamă nimeni, pentru că încă nu este gata masa rotundă. De fapt, nici nu a dat nimeni comandă pentru vreo masă. Nici Consiliul Județean Suceava, nici Primăria Suceava, nici Universitatea ”Ștefan cel Mare”, nici, nici, nici.