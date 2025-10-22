Dorin Goian s-a convins: Dumnezeu nu bate cu parul

Candidatul PSD la Primăria Sucevei la alegerile de anul trecut a ajuns primar și datorită voturilor celor care au crezut în promisiunile sale privind mișcarea sportivă. Pe 4 iunie 2024, însoțit de foștii mari fotbaliști Ioan Andone și Dorin Goian, candidatul a lansat promisiunea construirii unei noi arene sportive: ”Suceava merită sport de calitate, merită să simtă din nou emoția unui meci de fotbal! Un proiect important este Bucovina Arena, un stadion multifuncțional pentru fotbal, rugby și alte evenimente, cu o capacitate de aproximativ 15.000 de locuri. Facem Suceava Bine!”.

Pe 25 aprilie 2025, cînd deja era primar, acesta a promis din nou că va construi un stadion de fotbal adevărat. Promisiunea a fost făcută în prezența președintelui FRF, Răzvan Burleanu, cu ocazia inaugurării bazei sportive de la ieșirea din Suceava spre Fălticeni, care are și un stadion cu 500 de locuri, cu gazon artificial și cu nocturnă. Baza a fost construită de Compania Națională de Investiții în apropierea șantierului sălii polivalente cu 5.000 de locuri. Spunea primarul atunci: ”Eu cred că e un început frumos în privința constituirii unei baze sportive solide la Suceava. Vedeți că în vecinătate avem și această sala a sporturilor, să-i spunem complex. Sper ca în toamnă să marcăm punerea lui în funcțiune. Și, desigur, dorința noastră cea mai mare, care nu a rămas la nivel de promisiune, este ca, împreună cu președintele Consiliului Județean și cu toți factorii de bine care pot influența realizarea proiectului nostru, să facem un stadion de fotbal adevărat care să fie la dispoziția sportivilor pentru orice nivel de competiție. Avem terenul aici, avem proiectul în cap, dar nu contează asta cel mai mult, și trebuie să-l punem pe hîrtie, să-l dirijăm și să-l ducem în zona care duce spre fapte”. Sîntem în octombrie 2025 și baza sportivă inaugurată cu mare tam-tam în prezența lui Răzvan Burleanu, dar și a lui Dorin Goian, zace și acum nefolosită. În ceea ce privește sala polivalentă, firma bistrițeană MIS Group este pe punctul de a o finaliza, însă Primăria Sucevei încă nu a reușit să construiască un drum pînă acolo și să tragă rețelele de utilități. În concluzie, cine mai poate crede că primarul va reuși să facă Bucovina Arena în următoarea sută de ani?

Era 29 iulie 2024, iar fotbalul sucevean își dădea restart după trecerea în eternitate a Forestei Suceava, echipă care sub conducerea lui Marin Barbu a evoluat de două ori în prima ligă. Patru oameni de afaceri au pus bani mînă de la mînă și au înființat Cetatea 1932 Suceava și l-au adus alături de ei pe fostul internațional Dorin Goian. La reunirea lotului care se pregătea să înceapă campionatul Ligii a IV-a au fost prezenți în tribune primarul PSD și președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Pe 1 iulie 2025, primarul și președintele Consiliului Județean Suceava au fost prezenți la petrecerea de final de sezon a Cetății, care tocmai promovase în Liga a III-a.

În campania electorală pentru Primăria Suceava, domnul Goian spunea că a ales să-l susțină pe candidatul PSD ”pentru că faptele și realizările dînsului îl recomandă pentru ceea ce va urma” și mai spunea că speră ca acesta să ”realizeze ceea ce nu a reușit vechea conducere”. Vechea conducere însemnînd primarul în exercițiu, liberalul Ion Lungu, care, însă, nu a mai candidat, în locul său candidînd din partea PNL viceprimarul Lucian Harșovschi.

Totuși, administrația PNL a băgat bani grei în echipa de la acea vreme a Sucevei, Foresta, și Dorin Goian a fost președintele Forestei, iar apoi antrenorul echipei care, în 2023, a ratat barajul de promovare în Liga a II-a cu Ceahlăul Piatra Neamț, după care s-a desființat.

În prezent, domnul Goian se plînge că promisiunile făcute de noua administrație nu sînt onorate: „Au existat promisiuni la început, în campanie, că vom primi un ajutor din partea autorităților locale. Ne așteptam la un sprijin cît de mic pentru echipă. Știu că e o perioadă dificilă, dar orice contribuție contează. Deocamdată, echipa trăiește datorită acestor oameni care, lună de lună, au făcut posibil ca jucătorii să fie plătiți la zi. Lor le sînt recunoscător. Eu am acceptat acest post la Suceava datorită lor, pentru că știu ce sacrificii fac”. Cînd a vorbit despre oamenii care țin echipa, domnul Goian s-a întors spre panoul cu sponsori aflat în spatele său.

Probabil că, în sfîrșit, Dorin Goian, cel care era nemulțumit de fosta administrație și s-a băgat pînă în gît în campania electorală pentru șeful actualei administrații, s-a convins că este adevărat că Dumnezeu nu bate cu parul.