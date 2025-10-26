Domnilor ziariști,

Subsemnații, primar și, respectiv, subprimar ai municipiului Suceava, ne declarăm încă o dată întregul dispreț față de ceea ce îndrăzniți să publicați în Jupânu` sub forma unor așa zise ”pamflete” (ori ”pamfleturi”?, că nu ne-am pus de acord care e pluralul, că virgulă cînd am făcut noi școala nici nu se pomenea de asemenea produse literare sau jurnalistice), așa cum s-a întîmplat și în ultimul număr, în care chiar pe pagina 1, în articolul intitulat ”În speranța că se va uita”, unde faceți bășcălie de una din cele mai strălucite inițiative din actualul nostru mandat, aceea de a face din Parcul Șipote (nu ”Pișote”, cum îi zice neobrăzatul ăla de Popovici al vostru) un loc de agrement de mare deschidere spirituală și la vară cald.

În primul rînd, nu pricepem de ce vă deranjează valoarea maximă estimată a proiectului, adică 13,9 milioane, dar și ideea că vom lua în calcul la licitație criteriul ”prețul cel mai scăzut”. Păi, voi ce-ați vrea? Să luăm în calcul prețul cel mai mare, adică 13,9 milioane? Dacă, de exemplu, vine o firmă care se oferă să facă lucrarea cu, să zicem, 14 lei? Poate că patronul are așa un drag de orașul nostru și de conducerea lui, adică de domniile noastre, și se oferă să facă Parcul Șipote ca Hyde Park-ul de frumos (sau măcar ca Spitalul Județean!) și la vară mai cald ca în Hyde Park. Ce vi se pare nefiresc? Că doar mai sînt și oameni de bine, nu doar ranchiunoși și cîrcotași ca voi, ăștia de la Jupânu`.

Iar în privința avizului Gărzii Forestiere de demarare a proiectului, să știți că pentru noi e limpede de ce nu s-a dat pînă acum: păi, Flutur ăla al vostru nu e inginer silvic? Nu e mînă în mînă cu colegii lui forestieri? Așa că ăștia, în grup organizat, ne sabotează toate inițiativele, de aia n-am putut să producem, cum scrieți chiar voi, prea multe lucruri. Totuși, din cînd în cînd am mai dat o pensulă pe Oul ăla lăsat la Cetate de foștii conducători, iar dacă proiectul se finalizează cum ne dorim, atunci aflați că în Parcul Șipote o să fie și o fîntînă ca aia muzicală de la Spital, lîngă Roata panoramică… pardon: fără Roata aia, că-i tot ideea foștilor.

Un primar și-un SUBprimar,

Muncind cu spor, nu în zadar