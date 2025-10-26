Grija pentru oameni, dar și pentru veverițe

După ce a terminat de rezolvat toate problemele din municipiu, mulțumindu-i pe majoritatea cetățenilor, Primăria Suceava a trecut la veverițe, construind și montînd căsuțe pentru acestea în Parcul Șipote: ”Un colț de pace și liniște, unde timpul pare să se oprească, iar anotimpurile dansează cu natura într-un echilibru desăvârșit. Astăzi, Primăria Municipiului Suceava a amplasat căsuțe speciale pentru veverițele din parc, oferindu-le un adăpost sigur și primitor. Pentru că fiecare viață are valoare, iar gesturile simple pot schimba lumea din jurul nostru”.

De piatră să fii și tot nu-ți poți stăpîni lacrimile cînd vezi atîta bunătate și atîta grijă pentru gingașele animale, și atîta talent scriitoricesc. Felicitări Primăriei Suceava și mult succes celei/celui care a scris emoționantul text la concursul ”Tinere condeie” rezervat elevilor de clasa a IV-a!

AnoTimpuri Noi