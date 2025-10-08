Propunere de la Suceava: rupeți pisica în două. Pisica fiind Ministerul Educației

Profesorul universitar doctor inginer Valentin Popa agreează ideea ca Ministerul Educației să se rupă în două: un minister pentru învățămîntul universitar și unul pentru cel preuniversitar. Asta, în condițiile în care, de regulă, miniștrii Educației provin din universități, și nu din cancelariile liceelor, iar cînd vine vorba de făcut o așa-zisă reformă miniștrii se năpustesc, în principal, asupra școlilor generale și a colegiilor.

Într-o emisiune la Radio Top, întrebat de ce nu se face o splitare a Ministerului Educației, Valentin Popa, fost rector al Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava și fost ministru al Educației, în prezent președintele Senatului USV, a declarat: ”Nu știu. În general, miniștrii care au venit din mediul universitar cunosc foarte bine sistemul universitar, dar aproape deloc sistemul preuniversitar. Iar respectivul sistem preuniversitar reprezintă, de fapt, piatra de moară pentru fiecare ministru care provine din această zonă. Este foarte, foarte greu și, într-adevăr, toată lumea vorbește despre splitare, dar cînd e vorba să se facă auzim că nu se mai face. Bun, acum e lozinca asta: <cît mai puțini miniștri>. Firesc este să ai învățămîntul superior și cercetarea într-un minister, și învățămîntul preuniversitar în alt minister. Și să fie condus de profesioniști, nu de politici”.

Așadar, vorbește răspicat despre necesitatea ca Educația să aibă două ministere un profesor universitar, care, pe deasupra, a condus Ministerul Educației.

Măsurile de așa-zisă reformă luate de Daniel David, care a venit la conducerea Ministerului Educației de pe poziția de rector al Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj, au vizat în primul rînd mediul prenuniversitar, pentru că universitarul la universitar nu-și scoate ochii, dar și fiindcă universitățile se bucură de o autonomie reală și, de aceea, nu sînt atît de afectate de deciziile care se iau la Minister. În schimb, o hotărîre luată la Ministerul Educației pentru învățămîntul preuniversitar produce efecte și la o școală din Capu Codrului, și la una din Suceava, și la una din Botoșani. Un Minister al Educației pentru Preuniversitar condus de un om de la catedră ar fi mult mai atent cu deciziile pe care le ia. Un astfel de Minister ar ține cont de realitățile din teren și ar avea mai multă milă față de cei de la catedră, chiar dacă Politicul i-ar cere să fie mai dur. E greu de crezut că un profesor de liceu ar fi procedat la fel ca domnul David, care i-a băgat în depresie pe profesorii aflați aproape de pensie, pe care i-a pus să facă naveta între mai multe școli, uneori la distanțe apreciabile, pentru a-și completa norma didactică. Totodată, un profesor de liceu ar fi prevăzut că pentru a-și completa norma didactică, un profesor de fizică ar putea fi nevoit să predea și chimia, chiar dacă nu are dublă specializare, chinuindu-l astfel pe profesor și făcîndu-i pe elevi să se întrebe de ce mai vin la școală dacă omul de la catedră învață materia odată cu ei.

Lideru Pro Educația Suceava, Traian Pădureț, și liderul ASIS, Giani Leonte, au tot fost la București pentru a protesta în fața Ministerului Educației alături de colegii lor din țară, însă nu au reușit să schimbe nimic. Și vor merge în continuare degeaba dacă nu vor lua cu ei și propunerea făcută de Valentin Popa, aceea de rupe pisica în două. Cei doi trebuie să fie conștienți că pînă cînd nu vor avea un Minister al Preuniversitarului care să fie condus de un coleg de-al lor vor merge la București doar ca să-i bată soarele, picăturile de ploaie sau fulgii de nea în cap.