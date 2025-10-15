Același semnal de alarmă tras de la Suceava și de la New Haven

Mai mult ca sigur că profesorul universitar doctor inginer Valentin Popa, președintele Senatului Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava, fost rector al USV și fost ministru al Educației, nu se cunoaște cu dr. Martin Jan Stránský, profesor asistent de Neurologie la Universitatea Yale (din New Haven, Connecticut) și autorul cărții „The rise and fall of the human mind”. Sută la sută, între Radio Top Suceava și revista ”Q Magazine” nu există absolut nici o legătură. La fel de sută la sută, în urmă cu cîteva zile, atunci cînd domnul Popa a fost invitat la Radio Top și a discutat, printre altele, despre influența tehnologiei asupra creierului uman, acesta nu știa că la Palatul Patriarhiei urma să aibă loc, în organizarea revistei înainte amintite, conferința cu tema ”Sănătatea mintală în era digitală”.

Conform lui Valentin Popa, ”transformările asupra creierului uman vor fi masive. Mă tem că, în general, IQ-ul omenirii va scădea. Studiile ne-au arătat că am trecut de vîrf. Vîrful a fost undeva la finalul anilor `90 în mileniul trecut. Mondial, aveam IQ-ul cel mai mare. După care a început să descrească. Am citit studiul. Da, e clar că din cauza accesului la internet și în continuare s-a accelerat cu accesul la ChatGPT. Adică, dacă îți dă răspunsul la orice întrebare de ce să te mai chinui să mai înveți ceva? La un moment dat întrebi cum se schimbă becul. Și ți se prezintă un film. Și încet, încet ajungi să nu-ți mai folosești creierul. Ajungi să dezvolți doar abilitățile de a tasta. Eu chiar rîdeam cu asistenții mei: <În curînd vă vor solicita ca la examen să aibă acces la o tastatură>. Ei nu mai scriu de mînă”.

Conform domnului Stránský, „ne prostim. IQ-ul a încetat să mai crească după anul 2000. De la an la an, în fiecare țară – inclusiv în a dumneavoastră – oamenii nu mai pot scrie o propoziție de 20 de cuvinte pe hîrtie. (…) Cu cît telefonul este mai departe de dumneavoastră, cu atît memoria este mai bună. Studiile arată clar: telefoanele mobile nu ar trebui doar scoase din clase, ci din școli, în general. Aceasta nu este o opinie. Este un fapt concret, studiat. Cel mai rău lucru dintre toate sînt rețelele sociale. (…) Utilizarea excesivă a telefoanelor este legată de performanțe școlare mai slabe și instabilitate emoțională. Recomandarea experților este revenirea la manualele tipărite. Suedia deja elimină computerele din școli. 240 de studii OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development – n.r.) + MIT (Massachusetts Institute of Technology) arată că elevii care folosesc frecvent calculatoarele au rezultate mai slabe. Acestea sînt fapte neurologice”. Profesorul a adăugat că rezultate unui studiu de dată recentă al MIT arată că „persoanele care folosesc ChatGPT mai mult de trei luni au o scădere de 47% a conexiunilor cerebrale, iar 83% nu își amintesc ce au scris, și, cel mai rău, după ce încetează să-l folosească, creierul nu revine unde era”. Acesta a mai spus că ”digitalizarea face gîndirea opțională. Creierul învață prin greșeli. Dacă nu vă forțează nimeni să gîndiți, nu se formează conexiuni noi!”.

Distanța dintre universitatea suceveană și cea americană este de peste 7.000 de kilometri, însă distanța dintre opiniile celor doi universitari nu prea există, acestea contopindu-se aproape. Cele două semnale de alarmă trase de cei doi universitari care nu se cunosc ar trebui să pună pe jar pe toată lumea, în special pe profesori și pe părinți. Mai ales pe acei profesori care folosesc ChatGPT-ul pentru a-și pregăti orele, dar și în timpul orelor.