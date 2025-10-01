”Intervenția de urgență” de la Broșteni, peste jumătate de an

Pe 21 august, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, i-a determinat pe unii cetățeni din județele Neamț și Suceava să arunce în aer cu pălăriile de soare, cu băștile și cu ce mai aveau ei pe cap, ca urmare a unei realizări prezentate ca fiind de excepție. Domnul Pîslaru a anunțat că a fost activat mecanismul european RESTORE, pentru a sprijini comunitățile afectate de inundațiile devastatoare din noaptea de 27 spre 28 iulie din județele Neamț și Suceava.

Ce e aceea sau ce e ăla RESTORE a explicat Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene: ”Mecanismul RESTORE, un instrument european de intervenție rapidă în situații de criză și urgență, a fost conceput în decembrie 2024 și este aplicat acum pentru prima dată în România, pentru a răspunde nevoilor urgente din regiunea Moldovei. Alocarea pentru această intervenție este de 15 milioane de euro, din care 12,75 milioane de euro sunt fonduri europene, și vizează refacerea infrastructurii afectate – de la drumuri și poduri, până la infrastructura urbană și rurală. În cadrul programului vor fi finanțate și relocarea și achiziția de echipamente esențiale, precum și implementarea de soluții reziliente și durabile, în logica <build back better>, pentru ca reconstrucția să fie mai sigură și mai rezistentă la viitoare dezastre”.

Ministrul Pîslaru a scos de la sertar limba de lemn, aia bună, de cireș, pe care o poartă în zi de sărbătoare, cînd are de formulat texte propagandistice, și a declarat: „Suntem într-un parcurs în care inovăm, răspundem rapid și construim mai bine. RESTORE este un instrument prin care România își consolidează capacitatea de reacție la crize și urgențe. În același timp, arătăm cetățenilor că Guvernul și Uniunea Europeană sunt alături de ei atunci când au cea mai mare nevoie. Solidaritatea nu este doar un principiu moral, ci și o obligație socială și guvernamentală. RESTORE ne arată cum fondurile europene pot fi folosite cu flexibilitate pentru a răspunde rapid nevoilor comunităților”.

Cu aceeași limbă de lemn, ministrul a adăugat că alocarea sumei de 15 milioane de euro pentru refacerea pagubelor provocate de inundații, realizată în doar trei săptămîni de la producerea dezastrului, reprezintă un succes fără precedent și un exemplu de bună practică la nivel european.

Imediat după aceea s-a dat drumul la robinetul cu mulțumiri, care au început să curgă valuri-valuri, ca acelea care au măturat orașul Broșteni. Ministrul Dragoș Pîslaru: ”Doresc să le adresez mulțumiri publice domnului Vasile Asandei (președintele ADR Nord-Est), doamnei directoare Monica Harja-Zlăvog și echipei AM, domnilor președinți de consilii județene Gheorghe Șoldan (Suceava) și Daniel Vasilică Harpa (Neamt), precum și domnilor prefecți Traian Andronachi și Adrian Bourceanu”. Nici președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, nu s-a lăsat mai prejos: ”Așa cum uneori, asumat și bărbătește, am criticat anumite decizii, astăzi vreau să laud și lucrurile bune. Îi mulțumesc public domnului ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pentru că a reușit într-un timp record să activeze mecanismul european Restore. Prin acest mecanism va fi alocată suma de 15 milioane de euro pentru refacerea drumurilor județene afectate în urma inundațiilor. Acești bani reprezintă o primă tranșă pentru infrastructura rutieră. Fondurile vor veni repede și vor putea fi folosite inclusiv pentru poduri, podețe și lucrări deja executate, cum este cazul reparațiilor din Pasul Puzdra. După expertiza făcută de proiectanți, dacă va fi nevoie, suma va fi suplimentată”.

Pe 25 septembrie, același Gheorghe Șoldan vorbea despre noile fonduri alocate de CJ Suceava pentru oamenii și pentru infrastructura din Broșteni, și despre faptul că se așteaptă și alți bani de la Guvern, fiindcă ”fără fonduri suplimentare, riscul izolării acelor comunități este unul foarte mare. Nimeni nu mai vrea drame la Broșteni. Este important de precizat că lucrările de primă urgență, cele care asigură accesul rutier și protejează comunitățile în prag de iarnă, nu pot fi finanțate prin mecanismul RESTORE, care va deveni accesibil abia din primăvara anului viitor, după finalizarea procedurilor legale”.

Păi, parcă banii veneau în cîteva zile, nu după jumătate de an. Asta înseamnă ”intervenție rapidă”? Poate că sediul Comisiei Europene s-o mutat între timp de la Bruxelles undeva prin Ardeal.

La aruncat fumigene, la propagandă, la folositul limbii de lemn și la schimburi de mulțumiri nu ne întrece nimeni. De fapt, nu-i întrece nimeni.