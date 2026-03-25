Doar schimburi de cadouri

Și a fost ambasadorul Chinei la București, Excelența Sa Cheng Feng, la Suceava. Ce mai freamăt și ce mai zbucium a fost la nivelul autorităților locale, și ce mai comunicate de presă au fost după aceea.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan: ”Astăzi (19 martie – n.r.), la Consiliul Județean Suceava, am primit vizita Excelenței Sale, Chen Feng, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România.

Am discutat deschis, timp de aproape o oră, despre oportunități concrete de colaborare. Alături de colegii mei, vicepreședinții Nicolae Robu și Stelian Simeria, și administratorul public, Cezar Ioja, am prezentat principalele proiecte de dezvoltare ale județului, dar și deschiderea administrației județene pentru atragerea de investitori în parcurile industriale, unde există condiții pentru dezvoltarea afacerilor și crearea de locuri de muncă.

Ne dorim parteneriate economice solide, care să aducă investiții și locuri de muncă, valorificând inclusiv poziționarea județului nostru în contextul reconstrucției Ucrainei. Am vorbit și despre potențialul turistic al Bucovinei și despre posibilitatea de a promova această destinație pe piața chineză, inclusiv prin invitarea unei delegații de specialiști din domeniul turismului care să descopere județul Suceava și să promoveze destinația Bucovina.

De cealaltă parte, Excelența Sa, ambasadorul Chen Feng, și-a exprimat deschiderea pentru continuarea dialogului și transformarea acestor discuții în proiecte concrete”.

Primăria Municipiului Suceava: ”În această după-amiază (19 martie – n.r.) am avut plăcerea de a primi vizita Excelenței Sale, domnul Chen Feng, ambasadorul Chinei în România. Am discutat despre oportunitățile de cooperare economică, despre posibile investiții, dezvoltarea turismului, precum și despre cooperarea academică și educațională.

Ne-am arătat disponibilitatea pentru o cooperare reală între municipiul Suceava și Republica Populară Chineză, în contextul în care municipiul nostru este deja înfrățit cu orașul Yinchuan, capitala Regiunii Autonome Ningxia Hui.

Din delegație au mai făcut parte Guoning Zhou (secretar de departament educațional), Junjie Qiao (traducător), Pan Yuyan (secretar Casa Româno-Chineză Suceava) și Davidel Daniel Nicolae (președinte Casa Româno-Chineză Suceava).

Oaspeții au fost întâmpinați la Primăria municipiului Suceava de către primarul municipiului Suceava, domnul Vasile Rîmbu, viceprimarul Dan Ioan Cușnir și de către consilierul primarului, Alexandru Covașă.

A fost o vizită oficială constructivă atât pentru partea chineză, cât și pentru echipa noastră, iar orice oportunitate de dezvoltare a municipiului Suceava rămâne o prioritate pentru noi”.

Investitori, parcuri industriale, dezvoltarea afacerilor, locuri de muncă, turism, vizită constructivă, cooperare economică, etc. Aceste cuvinte sînt obișnuitele comunicatelor de presă transmise de oficialii suceveni după ce trece prin județul nostru cîte un ambasador pentru a le strînge mîna, pentru a vizita o mănăstire, pentru a mînca un papanaș și pentru a bea o afinată.

Normal că dacă îți vine un om în vizită, iar omul mai este și ambasador, oficialitățile trebuie să-l primească și să se comporte civilizat, dar trebuia subliniat că aceste vizite nu aduc nimic. Bine, în afară de micul cadou pe care îl oferă ambasadorul gazdei, care îl așteaptă cu o traistă bucovineană în care este un ou încondeiat și un album cu Suceava.

Zeci și zeci de ambasadori au trecut de-a lungul timpului prin județul Suceava, dar, cu foarte puține excepții, nu a rămas nimic în urma lor în afară de un zîmbet și cîteva cuvinte frumoase la adresa zonei. Nici o investiție, nici un grup de turiști, nici o piață de desfacere pentru afaceriștii suceveni, nici o acțiune sportivă comună și nici un schimb cultural. Doar schimburi de cadouri.