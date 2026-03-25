Falimentul financiar, dar și cel emoțional

Daniel Apostol este expert în politici publice, prim-vicepreședinte ASPES. De asemenea, este director editorial la <Economistul> și editorialist la profit.ro și jurnalul.ro. Analistul economic scrie și pentru New Money, site-ul care ține de revista cu același nume și care a fost lansată odată cu Money Channel. Într-un articol scris recent pentru profit.ro, analistul economic a explicat de ce <E primăvară, dar se așterne iarna peste noi. Iarna demografică> – așa cum a spus în titlu:

”Am scris comentariul ăsta cu oarecare tristețe în suflet, pentru că am scris despre o problemă pe care nu văd să o abordăm la modul serios în societatea românească, plecînd de sus în jos, apa curge de sus în jos, am învățat eu la fizică. Despre ce este vorba, pe scurt, de criza demografică pe care am început să o trăim, nu că ne paște de acum încolo, sîntem deja într-o criză demografică. Natalitatea a atins minime istorice, exodul creierelor, dar și al forței de muncă, al brațelor de muncă, continuă. Depopularea este o problemă de vitalitate pentru o țară care se golește pe zi ce trece. Își pierde prin această depopulare țara, își pierde apetitul de risc, își pierde inovația, își pierde capacitatea de a-și susține propriul aparat administrativ, pierdem contributori neți la un buget din care trebuie să plătim fel de fel de poveri sociale.

Și această iarnă demografică este, de fapt, rezultatul unui contract social încălcat ani de zile de stat față de cetățeni. Cetățeanul și-a plătit taxele și impozitele, statul nu îi mai garantează siguranța că poate fiecare familie să crească un copil fără a risca un faliment financiar sau unul poate chiar emoțional”.