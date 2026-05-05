Pentru binele României, terasele din centrul Sucevei trebuie desființate. Toate

Era 13 septembrie 2024, iar Marcel Ciolacu era pe cai mari. Era premier, președintele PSD și candidat la Președinția României. Marcel Ciolacu venise pe unul dintre cai la Suceava și a descălecase la fabrica de preparate din carne ”Carpatis”, unde a declarat: ”O afacere de familie pornită de tată, continuată de cei doi fii. Am fost și am vizitat împreună toată fabrica și cu adevărat sînt un exemplu în dezvoltarea autohtonă, în capitalul românesc. Normal că am discutat și cu ce programe, și am venit și cu domnul ministru al Fondurilor Europene. O să ne axăm un pic pe formarea forței de muncă și mă bucur că o să avem și la dumneavoastră un centru regional pentru învățămîntul dual. Credem că această componentă a lipsit foarte mult, mai ales Moldovei. Dar odată cu infrastructura pe care o are de finalizat în acest moment domnul Grindeanu trebuie să mergem pe fiecare palier, atît pe sănătate, educație, dar și pe infrastructură. Eu sînt ferm convins că și în Moldova se va întîmpla același lucru care s-a întîmplat cu județul Constanța. După ce s-a finalizat autostrada între București și Constanța, automat PIB-ul, veniturile județene s-au dublat în următorul an. Același fenomen va fi și în toată regiunea istorică Moldova”. Înainte de a descăleca la ”Carpatis”, domnul Ciolacu făcuse un popas la Terasa ”Bujor” din centrul municipiului.

Marcel Ciolacu a pierdut alegerile prezidențiale, funcția de premier și funcția de președinte al PSD și s-a întors acasă, la Buzău, unde, totuși, a cîștigat alegerile pentru șefia Consiliului Județean.

A fost 1 mai 2026, iar premierul PNL, Ilie Bolojan, era pe cai mari. Era premier și președinte de partid. Ilie Bolojan a venit pe unul dintre cai la Suceava și a descălecat în cartierul Burdujeni, unde s-a inaugurat cea de-a 66-a creșă construită de Ministerul Dezvoltării prin PNRR. După aceea, domnul Bolojan a participat, la Palatul Administrativ, la ceremonia de semnare a contractelor pentru cele două loturi de autostradă Pașcani-Suceava. Premierul a declarat: ”Conform contractului semnat astăzi de către constructor şi companie, în următoarele şase luni se va realiza proiectul tehnic, după care timp de doi ani de zile ar trebui să se deruleze şi să se finalizeze lucrările. Avînd în vedere că această lucrare este contractată de un constructor care şi-a dovedit capacitatea de a face lucrări importante în aceşti ani, am convingerea fermă că în 2029 vom circula pe autostradă atît de la Paşcani, prin Suceava, pînă la Siret, dar şi prin Iaşi pînă la Ungheni”. După întîlnirea de la Palat, domnul Bolojan a poposit pe Terasa ”Larisa” din centrul municipiului. Vineri, 1 mai 2026, nu se știa dacă Ilie Bolojan va pierde funcția de prim ministru și funcția de președinte al PNL. Oricum, orice s-ar întîmpla cu moțiunea de cenzură, domnul Bolojan se află într-o situație mult mai bună decît s-a aflat domnul Ciolacu și în nici un caz acestea nu se va întoarce acasă la Oradea, mai ales că domnia sa a fost președinte al Consiliului Județean Bihor.

Dacă Ilie Bolojan, la fel ca Marcel Ciolacu, va rămîne fără funcțiile de premier și președinte de partid după ce a poposit pe o terasă din municipiul Suceava, atunci ar trebui ca viitorii premieri și președinți de partid de guvernămînt să se ferească de terasele din centrul Sucevei. O mînă de ajutor le-ar putea întinde actualii conducători ai Primăriei Suceava, care au demonstrat că se pricep la desființarea teraselor. Să le desființeze și pe toate cele din centrul municipiului reședință de județ, mai ales că nici nu-s multe. O țară nu poate rămîne mereu fără prim ministru din cauza teraselor din Suceava. Și-apoi, lumea își face o impresie greșită despre Suceava, crezînd că orașul este plin de terase, iar sucevenii doar se distrează în loc să muncească, ceea ce nu este onorant.