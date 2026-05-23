Măturătorul de presă

Prins de polițiști în timp ce consuma băuturi alcoolice în centrul orașului, un bărbat l-a amenințat cu moartea pe omul legii.

Un tînăr care a furat o mașină și a provocat tamponări în lanț, judecat și pentru evadare din custodia poliției.

Femeie de 75 de ani, înșelată cu 4.000 de lei de doi bărbați care i-au promis lemne de foc.

Accident cu patru mașini pe bulevardul 1 Mai din Suceava, provocat de un șofer de TIR suspectat că ar fi manipulat tahograful.

Femeie de 80 de ani, cu handicap locomotor, pusă la pămînt de un individ care i-a furat poșeta.

Lovitură pentru un afacerist cu lemne: pucșărie, camion confiscat și amendă penală de 90.000 de lei.

Un bărbat care a comis un jaf la o sală de jocuri a aflat cît trebuie să stea în pușcărie.

Alcool în valoare de 900.000 de lei, confiscat cu tot cu mașinile cu care se făceau transporturile.

Pedeapsă importantă după gratii pentru un tînăr care a comis o tîlhărie la un magazin Profi din Suceava.

Cu capul spart și arestat, după ce a condus un moped băut și fără permis.

Un tînăr cu multiple fapte la activ a creat panică în Piața Mare, cu un cuțit și cu un pistol de airsoft.

Oprit de polițiști după ce aplicația E-Dac a indicat că nu are RCA, un șofer era și băut, și cu permisul anulat.

Un fost inspector în Primăria Suceava, care se dădea activist de mediu, reținut după ce a înșelat un fermier.