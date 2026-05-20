Un om serios, în vizită la Suceava

Spune-se că este bine pentru organism să parcurgi zilnic cel puțin 10.000 de pași. Nu sînt puțin aceia care, cu ajutorul tehnologiei, verifică zilnic numărul de pași făcuți, în încercarea de a atinge pragul minim de 10.000. Nu știu dacă ministrul UDMR al Dezvoltării, Cseke Attila, își propune să facă zi de zi 10.000 de pași, dar probabil că pe 13 mai, în timpul vizitei în județul Suceava, acesta a atins pragul și chiar l-a depășit.

Miercuri, 13 mai, Cseke Attila a fost la Palatul Administrativ, ”clădire monument istoric reabilitată și modernizată în urma amplului proiect de restaurare derulat în ultimii ani, după incendiul devastator din 2021”. Lucrările au fost realizate cu bani de la Ministerul Dezvoltării. Cu mulți bani. Conform președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan: ”După ce am discutat despre principalele proiecte de dezvoltare ale județului, inclusiv despre suplimentarea finanțării la Sala Polivalentă pentru sistemul de sonorizare și suprafețele de joc, am vizitat împreună Palatul Administrativ, Sala <Ștefan cel Mare>, recepționată recent, dar și Sala Unirii, unde au loc ședințele deliberativului județean”.

Cseke Attila a trecut și pe la creșa cu 110 locuri din cartierul Burdujeni, care ar urma să devină funcțională din această toamnă. Este vorba despre cea de-a 66-a creșă construită de Ministerul Dezvoltării prin Programul Guvernamental ”Sfînta Ana”. Domnul Cseke a fost și la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, ansamblu monahal în cadrul căruia se află și Biserica „Sfîntul Gheorghe”, monument inclus în patrimoniul UNESCO, pentru a vedea cum merg lucrările de restaurare și reabilitare. Conform administrației județene, ”în cadrul vizitei, reprezentanți ai constructorilor au prezentat stadiul lucrărilor obiectivelor incluse în proiectul de consolidare și restaurare: Biserica <Sfîntul Gheorghe>, Palatul Arhiepiscopal (Stăreția), corpurile de chilii, paraclisul, clisiernița, zidul de împrejmuire din piatră și ansamblul incintei mănăstirii. Investiția, finanțată prin Ministerul Dezvoltării și Compania Națională de Investiții, are o valoare de aproape 66 de milioane de lei”.

În aceeași zi, Cseke Attila a inaugurat a 68-a creșă, cea din comuna Baia, prima creșă din județul nostru construită în mediul rural. De la Baia, ministrul a plecat la Fălticeni, unde a vizitat sediul renovat al Primăriei, o clădire istorică ridicată în anul 1896, care a trecut printr-un amplu proces de modernizare, restaurare și consolidare seismică, fiind prima clădire administrativă din România reabilitată prin PNRR.

Cseke Attila poate fi considerat un apropiat al Sucevei. Totul a început pe vremea cînd regretatul medic sucevean Cristian Irimie era secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, iar Cseke Attila era ministru. Datorită relației foarte bune dintre cei doi, ministrul Sănătății a fost receptiv la solicitările domnului Irimie privind investițiile care trebuiau făcute la Spitalul Județean Suceava. Și alte proiecte importante ale Sucevei au fost avizate de domnul Cseke din pozițiile pe care le-a avut în Guvern, indiferent de culoare politică a administrațiilor. Cseke Attila a avut o relație bună și cu Gheorghe Flutur, fostul președinte al Consiliului Județean Suceava, și de aceea ministrul Dezvoltării a fost foarte receptiv atunci cînd s-au solicitat fonduri peste fonduri pentru refacerea Palatului Administrativ din centrul Sucevei, care a fost lovit de un incendiu devastator pe 6 martie 2021. Printre sucevenii care au o relație bună cu Cseke Attila se numără și senatorul Ioan Stan. Dar, cu siguranță că domnul Cseke, care este un om echilibrat, are relații bune cu foarte multă lume.

De regulă, un ministru vizitează un singur obiectiv dintr-un oraș sau un județ, cel mai adesea pe fugă. Însă, nu este și cazul lui Cseke Attila, care nu a vizitat județul nostru în fuga calului (că tot îl cheamă Attila) sau mai bine zis a cailor putere. Faptul că a fost pe la atîtea obiective finanțate de Ministerul pe care conduce pentru a vedea ce a ieșit sau pentru a afla cum merg treburile demonstrează că domnul Cseke este un om serios căruia îi pasă. Dacă astfel de oameni ar fi în mai multe posturi cheie treburile ar merge mai bine. Mult mai bine.