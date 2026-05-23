Încurcați de încă ”Un Ion”

Ca urmare reacției a unei părți a opiniei publice, la jumătatea săptămînii trecute, Primăria Suceava a revenit asupra deciziei de a nu mai da autorizație de funcționare pentru terasa restaurantului ”Union”. Inițial, Primăria a spus că nu se poate fiindcă terasa încurcă circulația, după care s-a spus că aceasta ocupa un spațiu mai mare decît cel pentru care plătește și că umbrelele de la mese trebuie să fie în ton cu noul regulament privind terasele. Ulterior s-a lăsat impresia că dacă proprietarul Cristi Macovei va respecta o serie de lucruri solicitate de municipalitate, atunci va primi autorizație. Numai că vineri, 15 mai, harnica Poliție Locală i-a luat omului elementele de terasă depozitate lîngă clădire și i-a pișcat o amendă pentru ocuparea domeniului public. Rămîne de văzut dacă, pînă la urmă, terasa va primi aprobare sau nu. Totuși, ce să aibă șefii Primăriei cu ”Union”-ul? De fapt, ei încă au ceva cu fostul primar, Ion Lungu, și vor să scape de încă ”Un Ion”.

Cu bune și cu umbrele