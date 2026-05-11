Primăria Suceava, hotărîtă să distrugă locurile care ne aduc aminte de copilărie și de familie

În anii 70-80, în fiecare duminică, capul familiei Avram, Valerică (Dumnezeu să-l odihnească), își lua familia și o ducea la restaurant. De regulă la Crama ”Vînătorul”, din centrul Sucevei, care nu mai există de cîțiva ani, și la Crama ”Bachus”, de lîngă Tipografia ”Mușatinii”, astăzi Taverna ”Bachus”. Din cînd în cînd, mai ales vara, locul ales de familia Avram (mama, tata și cei patru copii, familie din care au mai rămas doar doi copii) era Restaurantul ”Union” din centrul Sucevei. Restaurantul avea o terasă mare, care se întindea și pe lîngă fîntîna arteziană. În interiorul restaurantului era o scară spiralată care dădea în cofetăria de la etaj pe unde ”evadau” copiii, spre bucuria părinților care așa puteau vorbi și ei în liniște.

În anul de grație 2026, Restaurantul ”Union”, care este administrat de societatea ”Flora Bucovinei” SRL, nu primește autorizație pentru deschiderea terasei. Primăria lui pește congelat prăjit în ulei reîncălzit a transmis solicitantului că, în conformitate cu OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, nu-i poate elibera autorizație pentru că ”trotuarele sunt destinate circulației pietonale, iar ocuparea acestora este permisă doar în condițiile în care nu este afectată siguranța și fluența traficului pietonal. Amplasarea de mobilier specific unei terase (mese, scaune, umbrele etc.) pe trotuar conduce la îngustarea spațiului destinat circulației pietonilor, putând crea dificultăți în deplasare și riscuri pentru siguranța acestora, în special pentru persoanele cu mobilitate redusă, părinți cu cărucioare sau persoane vârstnice”.

Clădiri vechi în centrul Sucevei nu mai sînt de vreo 40 de ani, acestea fiind demolate în timpul regimului totalitar, ”furînd” astfel o parte din farmecul municipiului. Însă, probabil că dacă ar mai fi fost în picioare, acestea ar fi fost rase de pe fața pămîntului de actuala conducere a Primăriei, care derulează un amplu proces de ”regenerare urbană” cu care tare se mai fudulește peste tot. Neputînd să mai desființeze clădirile vechi, Primăria Suceava se mulțumește cu distrugerea locurilor care unora le aduc aminte de copilărie și de familie.

Dacă șefii Primăriei Suceava ar fi stat toată viața lor în fundul curții și ar fi mîncat mere verzi culese de pe pereți și ar fi fumat țigări făcute din mătase de porumb, am fi zis că oamenii n-au de unde să știe. Însă, cei care au pus mîna pe conducerea destinelor acestui oraș sînt oameni umblați prin lumea largă și tot umblînd așa este imposibil să nu se fi împiedicat de un scaun pus în mijlocul trotuarului și să nu se fi așezat la masă pentru o cafea, o înghețată, o bere sau un ”Martini”. Însă, se pare că împiedicîndu-se de scaun mai întîi au căzut și s-au lovit la cap, și de aceea au uitat ce-au văzut, pentru că altfel nu se explică sălbăticia cu care se năpustesc asupra teraselor din Suceava. Centrul municipiului Suceava este trist, iar Primăria pare că vrea să-l scufunde și mai adînc în butoiul cu tristețe.

Probabil că dacă ar putea, șefii Primăriei ar distruge Suceava asta, cu tot cu amintirile ei, și ar construi una nouă în care ar oferi permis de ședere numai oamenilor noi, unii făcuți după chipul și asemănarea lor, care să îi aplaude cînd îi întîlnesc pe stradă și care să le dea like-uri pe rețelele de socializare.