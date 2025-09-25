Doar două luntri n-au fost suficiente

Visul primarului de la Moara, Eduard Dziminschi, de a pune mîna gratis pe o ditamai bucată de pămînt care aparține Stațiunii de Cercetări Agricole Suceava, vis despre care noi am mai scris, s-a năruit la Curtea Constituțională.

Președintele Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook: ”Curtea Constituţională a admis, astăzi, sesizarea pe care am făcut-o în luna iulie privind o lege care punea în pericol proprietatea statului. Legea prevedea transferul gratuit al unui teren cu o valoarea financiară semnificativă, aflat în proprietatea statului către comuna Moara, judeţul Suceava. Nu existau garanţii suficiente că terenul va fi folosit în interes public, lipseau interdicţii clare privind vânzarea sau schimbarea destinaţiei terenului, nu erau prevăzute termene sau sancţiuni în cazul în care nu se făceau investiţiile propuse şi nu exista un acord clar din partea autorităţilor locale, aşa cum cere legea”. Președintele României a adăugat:” Această decizie a Curţii confirmă că obligaţia statului este să îşi protejeze proprietăţile şi interesele naţionale în activitatea economică. Mi-am exercitat rolul constituţional de a veghea la respectarea legii fundamentale şi voi continua să intervin ori de câte ori este nevoie pentru ca legislaţia să respecte Constituţia şi angajamentele internaţionale ale României”.

Legea prin care primarul punea mîna pe 2,2 hectare de teren, scopul declarat fiind acela că vrea să construiască o grădință și alte lucruri pentru comunitate, a fost votată de pesediști și de peneliști, pentru că domnul Dziminschi este primar ales pe lista PNL, dar după aceea s-a dat și cu PSD-ul. Însă, de unde să fi știut acesta atunci că useristul care se dă independent va cîștiga alegerile prezidențiale? Și chiar dacă ar fi știut, pînă la urmă cît o fi el de primar trădător, tot nu ar fi putut sta cu șezutul în trei luntri.

