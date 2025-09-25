O soluție încercată și în perioada Războiului Rece

Adunarea Generală în Națiunilor Unite a votat, recent, cu o majoritate covîrșitoare în favoarea unei declarații care prezintă măsuri concrete cu termene precise pentru o soluție cu două state între Israel și palestinieni. Ce valoare are o astfel de declarație și ce înseamnă pînă la urmă soluția asta cu două state? Răspunde profesorul universitar doctor în istorie, Florin Pintescu, decanul Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava.

”Soluția aceasta cu două state a fost încercată și în perioada Războiului Rece. Ne amintim de Yasser Arafat cu mișcarea sa de eliberare a Palestinei. Prin 1996, pe vremea președintelui Bill Clinton, Autoritatea Palestiniană construise un stat. Ați văzut, însă, ce s-a întîmplat după ce statul acesta a fost confiscat, practic, de mișcarea Hamas în Gaza. Au fost 152 de voturi pentru crearea unui stat palestinian și a unui stat israelian. Au fost 10 voturi împotrivă. Printre cei 10 care au votat împotrivă au fost și Israel, și Statele Unite, și au fost cîteva abțineri. Orice pace, oricît de dreaptă sau injustă ar părea, este mai bună decît războiul. Acolo a curs sînge mult începînd cu 2023. Ați văzut, inclusiv cartierul general al unor notabilități Hamas din Doha, din Qatar, a fost atacat. Spiritele s-au inflamat încît consider că această rezoluție ONU, căreia multă lume nu îi dă șanse practice de succes, reprezintă o etapă necesară pe drumul normalizării.

(Din punct de vedere teritorial cum ar arăta statul palestinian?) Autoritatea Palestiniană are o serie de guvernorate divizate în trei zone. Populația ar fi de aproximativ circa 4 milioane de locuitori. Suprafața este foarte, foarte mică. În Cisiordania avem vreo 5.600 de kilometri pătrați, iar Fîșia Gaza, de unde au pornit toate problemele acestea în 2023, este și mai mică – 360 de kilometri pătrați, însă cu aproximativ două milioane locuitori. Deci statul palestinian, pe scurt, împărțit în cele două entități, în Cisiordania și Gaza, ar avea cam șase milioane de locuitori și cam aproximativ 6.000 de kilometri pătrați. Ceva foarte mic, ceva foarte înghesuit. A curs mult sînge, opiniile sînt pro și contra, israelienii spun, și pe drept cuvînt, că atunci cînd au lăsat Autorității Palestiniene această zonă, cînd s-au retras, le-au lăsat perfect utilate. Totul exista acolo – de la locuințe pînă la sere. Au venit radicalii din Hamas și au făcut ce au făcut. Au radicalizat populația”. (Foto: CNN)