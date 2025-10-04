Opoziția se află în interiorul Puterii

Cătălin Nechifor, fost parlamentar de Suceava, despre viitorul Coaliției și al Guvernului: ”E un pic complicat cu matematica parlamentară… Acum s-au mai schimbat puțin niște parlamentari, au mai trecut dintr-o parte în alta, s-au mai dizolvat grupuri, pe la Senat în principal… Coaliția PSD, PNL, USR, UDMR și minorități are aproape 76% în Parlament. Deci, e greu de făcut o altă formulă. PSD cu AUR n-au reușit să aibă majoritatea. PSD fiind principalul grup politic, urmat de AUR. Abia dacă aduni și PSD, și AUR, și SOS, și, eventual, POT, ai face o majoritate cît de cît, dar fragilă. Și cred că nimeni nu-și dorește să aibă o coaliție cu partide complicat de gestionat, cu, nici n-aș putea spune ideologie, cu ce au ei, filozofia politică în spate. Și cred că sînt, într-un fel, obligați să reziste în coaliția asta, doar că în fiecare zi vedem că se bat în neștire. Zici că ei sînt, practic, Opoziția. PSD cu USR, USR cu PNL, PNL cu nu știu care… Singurii care par mai liniștiți sînt maghiarii și cei din minorități naționale. (Deci, la noi, Opoziția e în sînul Puterii). Da, totală. Cu declarații dure, cu voturi la moțiune, cu amenințări clare, cu inițiative legislative care se bat cap în cap una cu alta. Ați văzut și scandalul cu plafonarea prețului la alimentele de bază… Bolojan nu voia, PSD voia, UDMR a vrut și el… Pînă la urmă a rămas cu plafonare. (E scaunul domnului Bolojan în pericol?) E greu să scapi de un premier. Știm foarte bine că și Dragnea a scăpat greu de Sorin Grindeanu. A trebuit moțiune de cenzură. Dacă Bolojan își dădea demisia, cum a și spus, era ușor. Dar s-a sucit și Bolojan. Și atunci, chiar dacă și din PNL ar fi niște doritori să scape de el n-ai cum. Vor trebui să pună moțiune de cenzură, ceea ce iarăși va fi halucinant. În cazul în care Ilie Bolojan va fi înlocuit, președintele va numi o persoană candidat la funcția de prim-ministru. Poate fi și Ilie Bolojan. S-au mai schimbat guverne. Știți foarte bine, noi schimbăm. În patru ani aveam cîte doi, trei prim-miniștri și mai mulți pe fiecare portofoliu”.