Așa-s ei sau ni-i defectează!?

Circul interminabil al imaginarelor transferuri de senzație ale fotbaliștilor români pare că nu se mai sfîrșește niciodată. Am crezut și am sperat că odată cu trimiterea la pîrnaie, acum cîțiva ani, a unora din cei care se ocupau cu transferurile astea virtuale, se va termina cu circul sumelor colosale pe care ar fi dispuse să le ofere cluburile cele mai mari de pe lume pentru a se pricopsi cu hipertalentații români despre care, pînă să aflăm că îi caută înnebunite Real, Inter și Chelsea, noi nici măcar nu auziserăm. Poate și fiindcă alde Giovanni Becali și fra`su` au petrecut insuficient timp înăuntru, ori fiindcă licențele nu le-au fost ridicate (sau le-au fost, dar ei continuă să lucreze la negru!?), sînt cîteva luni bune de cînd subiectele principale legate de fotbalul nostru nu sînt evoluțiile Naționalei, nici ale echipelor de club în competițiile europene, ci transferurile ca și rezolvate ale unor flăcăi care zău că nu m-au făcut să le rețin vreo vitejie din meciurile în care i-am văzut, ceea ce mă face să mă întreb cum de i-au remarcat ăia care cică i-ar căuta.

Mai ciudat este faptul că pe cîte unul din ăștia, deveniți vedete fără contribuția lor, aflăm că i-au returnat la domiciliul stabil cîte unii second-hand de afară, care s-au lămurit cu ce marfă proastă s-au pricopsit. Astfel, înainte de a mă mira că ar avea cineva nevoie de un anume Louis Munteanu, m-a uluit să aflu că el e returnat de… Fiorentina! Unde cine naiba a știut că a ajuns ăsta? Mai e unu`, Tudose, de la FC Argeș. Și pe ăsta, ca și pe Munteanu, înainte de a-l lua Barca sau Bayern, tare l-ar fi vrut Gigi Becali. Cică e mare de tot, face minuni în apărare, e stîncă, ce mai! Oare de ce l-o fi gonit Benfica? Fiindcă, credeți sau nu, și ăsta e repatriat, exact ca redevenitul craiovean, Rus, dorit și el de Becali, dar gonit și el. De Pisa!

Mă frămîntă cîteva chestii: cînd au plecat, de unde au plecat? Și noi de ce n-am știut? Dar ăia cînd i-au luat, i-au luat de buni? Că de gonit, i-au gonit de proști, e clar. I-am vîndut la mișto? Erau doar niște vopsiți? Sau erau unii buni, cum ni se zice că-s acum, dar ni i-au stricat ăia înainte de a-i retrimite acasă!?