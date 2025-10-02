De partea cealaltă a străzii

Deputata AUR de Suceava, Veronica Grosu, le-a solicitat premierului PNL, Ilie Bolojan, și Guvernului luarea de măsuri pentru susținerea românilor cu credite la bănci, avînd în vedere că au crescut dobînzile la credite în urma măsurilor de austeritate luate.

Doamna Grosu, că tot vă văd pornită, solicitați-i premierului să-i susțină și pe românii care au vrut să ia credite ca să-și cumpere un televizor sau un frigider, dar n-au reușit pentru că n-au avut bani nici măcar să treacă strada pentru a intra într-o bancă.

FrigiDer Spiegel