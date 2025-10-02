Capitala de Riga Campionilor

Cei șase elevi care au reprezentat România la cea de-a XXXVI-a ediție a concursului EUCYS (Concursul Uniunii Europene al Tinerilor Oameni de Știință) s-au pregătit la universitatea suceveană. Conform USV, ”pregătirea lotului reprezentant al României la această competiție internațională a fost realizată la Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava, cu cercetători și cadre didactice sucevene. Universitatea suceveană este inițiatoarea Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică și organizatoarea fazei naționale, alături de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică Cygnus, cu finanțarea și coordonarea Ministerului Educației și Cercetării”. Evenimentul care a avut loc la Riga a reunit aproximativ 150 de elevi preocupați de știință, provenind din 40 de țări de pe patru continente – Europa, Asia, America de Nord și America de Sud -, care au propus juriului 90 de proiecte. Adriana Dascălu, jurnalistă la Intermedia TV Suceava, a fost prezentă și ea la evenimentul din capitala Letoniei.

Elevi români spre SUA și Germania, cu escală în Letonia

(Cum de ai însoțit echipajul?) Am aflat de la domnul profesor Dan Milici, coordonatorul lotului României, că există opt locuri pentru jurnaliști, care să fie prezenți la eveniment și să facă transmisiuni de acolo. Am aplicat și am cîștigat, și acum pot să povestesc despre o experiență grozavă pentru mine și pentru toată lumea care a fost acolo, la Riga, cu ocazia acestui concurs. Românii nu au obținut, poate, cele mai mari premii. Au fost patru premii de cîte 7.000 de euro și multe, multe alte premii în bani. Dar, eu cred că ce-au cîștigat ai noștri e un pic mai mult decît partea aceasta financiară. Vor merge doi dintre ei la un stadiu la o firmă din Germania, care lucrează foarte mult în domeniul laserelor, unde vor avea absolut toate costurile acoperite. Iar cealaltă echipă în Phoenix, în Arizona, la concursul ISEF, care, din cîte am înțeles de la domnul profesor Dan Milici, este cel mai tare concurs din lume. Ei au cîștigat premiul Regeneron și, tot așa, vor avea toate cheltuielile acoperite, vor sta acolo tot o săptămînă. Și, nu știu, experiențele astea mi se par extrem, extrem de provocatoare, plus că și acolo vor putea cîștiga tot felul de premii. Și, cel puțin, în cazul copiilor care merg în Phoenix, cred că unul dintre premii va asigura intrarea, fără nici un fel de admitere, la universități din Statele Unite ale Americii.

Aș vrea să spun și de cealaltă echipă a României, Tudor Grama și Vlad Pavel Gelediu, din Sibiu și din București. Ei nu au obținut nici un premiu, dar am înțeles de la profesorul Dan Milici, de la copii chiar, că au impresionat juriul prin originalitatea și calitatea proiectelor. Toate aceste rezultate au fost obținute de echipele noastre în condițiile în care nu au avut la dispoziție mari elemente din proiectele pregătite. Erau în bagaje și bagajele s-au rătăcit pe undeva pe la Amsterdam și au ajuns, după cum a socotit profesorul Milici, undeva la șase ore după încheierea jurizării. Deci, copiii practic au povestit și n-au putut să arate concret din proiectele lor, și, totuși, iată, au convins și au obținut aceste frumoase rezultate.

O prezență caldă și calmă la standul României

(Organizarea?) Impecabilă. Am mai participat la astfel de competiții, dar nu de un asemenea nivel. Este, totuși, a 36-a ediție a acestui concurs, asta cred că e foarte important de spus, și e a cincea la care participă România. Uniunea Europeană a dat mîna pentru organizare cu State Education Development Agency din Letonia și au încredințat organizarea unei echipe cu foarte mare experiență în acest domeniu. Diana Markova, dacă i-am reținut bine numele, a fost șefa proiectului EUCYS Letonia Riga 2025 și a fost implicată în organizarea Eurovision în Letonia, care înțeleg că a fost, de asemenea, impecabilă. Prin urmare și-a făcut o echipă foarte pricepută, cu foarte mulți voluntari, voluntari selectați la nivel internațional, deci s-a putut aplica și pentru partea aceasta de voluntariat. De asemenea, tinerii aceștia au avut absolut toate costurile acoperite, au fost împărțiți pe departamente, toată lumea știa ce are de făcut, așadar nu a fost nimic lăsat la întîmplare, așa cum am simțit de fapt în tot ce s-a întîmplat la Riga, în Letonia. Delegațiile au fost mereu ajutate cu tot ce trebuia, au fost luate de la aeroport, duse la hotel, duse la locul de desfășurare a concursului, duse în tot felul de activități. În fiecare seară au fost diverse excursii, pentru că pe lîngă latura științifică și educațională a concursului s-a pus mult accent și pe socializare, și pe posibilitatea de a se cunoaște oamenii între ei. Au fost în jur de 150 de participanți din vreo 35 de țări, nu doar din Uniunea Europeană, au fost și din Statele Unite ale Americii, din Coreea de Sud, din Egipt, deci atîtea naționalități, atîtea culturi care s-au putut cunoaște între ele și în același timp au putut cunoaște zona aceasta a țărilor baltice. Ceremonia de deschidere a fost extrem de bine organizată, cu speech-uri foarte scurte și foarte articulate. A fost la un moment dat, în a doua zi, cred, a fost prezentă doamna care e primul ministru al Letoniei (Evika Siliņa – n.r.), și a fost o prezență atît de caldă și de calmă. A venit, s-a plimbat printre standuri, în fine, acolo este o sală de conferințe, de activități, făcută într-un fost depozit feroviar, dar arată deosebit. Și într-o sală imensă au fost montate standurile participanților. Și doamna prim-ministru cred că a stat vreo oră pe acolo, s-a oprit la aproape toate standurile, a stat de vorbă foarte mult cu participanții, cu tinerii, inclusiv cu o echipă de-a noastră, echipa de la Iași, Sebastian și Dragoș, care, vreau să spun că habar n-aveau cu cine au stat de vorbă. După momentul respectiv, m-am dus la ei să-i întreb: <Spuneți-mi, ce v-a întrebat doamna prim-ministru, cum a fost discuția cu ea, cum vi s-a părut?>. Și au zis> <Dar nici n-am știut că este prim-ministru>”.

O capitală fascinantă

Nu ești pregătit pentru ce urmează să vezi acolo. Letonia, care a devenit membră a Uniunii Europene înaintea noastră, în 2004, și cînd te gîndești că a scăpat de sub ocupația sovietică în 1991, parcă nu-ți vine să crezi cît de frumos s-a dezvoltat, cît de mult și-a păstrat istoria, clădirile. Riga este, nu știu, superbă, fascinantă, prin curățenia orașului, prin respectul față de patrimoniu, prin siguranța pe care o simți plimbîndu-te pe străzi. Am văzut polițiști în stradă și mi s-a părut un lucru foarte bun și foarte normal. În Riga oamenii sînt liniștiți, frumos îmbrăcați, respectuoși. Am văzut vizitele mai multor delegații oficiale, cred că și președintele Finlandei a fost la un moment dat, dar totul decurgea atît de normal, nu erau filtre de poliție, de jandarmi, nu era agitație, puteai să treci pe acolo și să faci fotografii. Arhitectura din oraș este impresionantă și combină foarte, foarte armonios, din punctul meu de vedere, clădiri în stil Art Nouveau, cum vedem prin Oradea, de exemplu. Clădiri gotice, este Old Town impresionant, cu clădiri care sînt în patrimoniul UNESCO. Am remarcat și prețurile la alimente, pentru că am fost într-o piață construită într-un fost hangar de zepeline și mi-a plăcut foarte mult, inclusiv piața de pește, sînt renumiți pentru peștele afumat și vreau să spun că era foarte curat, foarte cald, foarte bine amenajat. Este un loc în care merg foarte mulți turiști, deci piața centrală este un punct de atracție. Nu mirosea a pește, eu am o problemă cu mirosul de pește, și am zis că în momentul în care simt ceva am ieșit, dar uite că nu, n-am trăit acest moment. Prețurile sînt cam cu 10-15% mai mari decît în România și am mai remarcat ceva – există o regulă strictă, alcoolul nu se vinde după ora 20.00, ca măsură pentru ordinea publică, și cam după ora 20.00, de fapt, orașul prinde mai multă viață. Băutura se servește doar la terase, nu în magazin. În magazine este strict interzis. E un oraș care merită explorat pe jos, așa cum am făcut-o eu. Oriunde te uiți găsești ceva care-ți captează atenția și nu mai lași telefonul din mînă, nu pentru că vorbești, ci pentru că trebuie să faci o fotografie. Mi-a plăcut foarte mult că transmite orașul ăsta un mesaj de apartenență la Europa. Steagul Uniunii Europene este peste tot, steagul Ucrainei, este o țară civilizată, curată, profund europeană, așa am simțit-o. (Ai apelat la serviciile transportului public?) Nu, am mers pe jos, dar am văzut tramvaie, vechi și noi, am văzut troleibuze, am văzut autobuze. Au foarte multe parcări subterane, supraterane. Mi-a plăcut foarte mult că au parcări în interiorul blocurilor, în așa fel încît pe străduțe nu găsești mașini foarte multe, să nu încapi de ele parcate. Nici traficul nu mi s-a părut foarte aglomerat, cred că e foarte folosit transportul în comun. Foarte multă lume umblă cu bicicleta. Sînt și tururi ghidate care se pot face cu bicicleta, sînt trenulețe, sînt autobuze supraetajate cu care poți face turul orașului, dar noi am preferat să-l facem la pas și a fost foarte frumos. (Deci, cum se spune mai ales în social media, recomanzi, nu?). Recomand din tot sufletul. E mai mult decît m-am așteptat. Mi-a depășit așteptările Riga. În momentul acesta, din punctul meu de vedere, Riga este peste Bruxelles”.