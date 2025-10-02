Vivat DIVERTIS!

În luna aprilie a acestui an, grupul umoristic Divertis a revenit la Suceava, după mai bine de 20 de ani, în cadrul turneului „Povestea”.

Pentru mine a fost primul lor spectacol văzut live și l-am trăit din plin! Mă consider extrem de norocoasă că am crescut într-o casă în care Divertis s-a urmărit mereu cu sfințenie. Norocoși sîntem toți, pentru că încă avem ocazia să ne bucurăm de umorul lor inteligent, care parcă ne face viața mai ușoară în vremurile acestea interesante.

După succesul turneului „Povestea”, Divertis continuă să aducă rîsul pe scenele din România cu un nou spectacol: „Divertis Gala 2025 -Hrană. Apă. Comedie”. Băieții pornesc din nou într-un turneu național, ajungînd în luna noiembrie la Cluj-Napoca, Baia Mare, Timișoara, Iași, Bacău, Ploiești, Galați și Constanța. Bineînțeles că vor urma și două spectacole (primul fiind deja sold out!), pe 19 și 23 noiembrie, la Sala Palatului.

Pe lîngă Gala ,,Hrană. Apă. Comedie”, Divertis va organiza o serie de întîlniri cu publicul, în luna octombrie, la ARCUB Gabroveni din București, un soi de ,,încălzire” pentru ce va urma, cum a numit-o chiar Silviu Petcu într-una din postările sale din social media: ,,Nu numai că pregătim un nou turneu, dar mai facem și niște pregătiri, ca să nu intrăm pe teren neantrenați! Adică dăm din casă, din spectacol, din textele nou scrise și vi le prezentăm într-o formulă free style, înainte de turneu, la sala ARCUB Gabroveni în 6, 7 și 9 octombrie”.

Divertis continuă să fie un reper al umorului inteligent și al bucuriei împărtășite. Spectacolul „Hrana. Apă. Comedie” promite să aducă aceeași energie cu care ne-au obișnuit. În plus, zvonerul din mine vă spune că va fi prezentă și pantera neagră…

E drept, după ce i-am văzut live la Suceava, am ieșit de acolo cu inima plină, dar și cu o nostalgie ciudată. Mi-aș fi dorit să-i fi văzut în formulă completă, așa cum eram obișnuită în copilărie, atunci cînd îi urmăream la televizor și le învățam replicile pe dinafară. Însă, sînt sigură că, de undeva, din eter, Gyuri Pascu se amuză copios de glumele colegilor, ba chiar se bucură cel mai tare că Divertis a revenit.

Mulțumim, domnilor Toni Grecu, Doru Antonesi, Florin Constantin, Cristian Grețcu, Silviu Petcu, Cătălin Mireuță, Valentin Gora, Doru Pîrcălabu, Valentin Darie, Ioan T.Morar și Ghighi Bejan, pentru că ne faceți viața mai frumoasă. Pe curînd!

Alexandra Cuza