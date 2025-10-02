Gogoșeriile din Palatul Administrativ

Consiliul Județean Suceava se pregătește să revină în Palatul Administrativ, care a intrat într-un amplu proces de renovare după incendiul devastator din 6 martie 2021. CJ a anunțat onorata asistență formată și din parlamentari că deputații și senatorii de Suceava care vor să aibă birou la Palat trebuie să se pregătească să plătească o chirie lunară de 20 de euro metrul pătrat.

Dar, ce, parlamentarii își vor deschide magazine și vor avea de unde să achite banii ăștia? Păi, nu vînd ei gogoși?

Chiria în provincie