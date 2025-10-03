Genesis sărbătorește mielul!

Unul din albumele istorice ale grupului Genesis este cel intitulat ”The Lamb Lies Down on Broadway” (dacă vreți și traducere, ar fi ”Mielul / doarme / zace / stă tolănit pe Broadway”, ceea ce mie îmi sună simultan a glumă, dar și profund, povestea acestei opere-rock fiind aceea a unui tînăr pe nume Rael, care prin introspecție se descoperă pe sine și intră în contact cu felurite personaje fictive), fiind cel de-al 6-lea album de studio din discografia grupului și totodată ultimul în care vocalist este Peter Gabriel, după apariția acestui dublu album locul său la microfon urmînd să fie luat de Phil Collins. ”The Lamb…” a fost lansat în noiembrie 1974, iar turneul de promovare a acestuia a cuprins nu mai puțin de 102 concerte în America de Nord și Europa; în timpul șederii la Cleveland, după concertul de acolo, Peter Gabriel și-a informat colegii că la sfîrșitul turneului îi va părăsi. Deși inițial se intenționa și realizarea unei versiuni live a albumului, aceasta nu s-a finalizat.

Ei bine, acum, pe 19 septembrie, Genesis s-a reunit într-un studio londonez (în formula: Tony Banks, Peter Gabriel, Steve Hackett și Mike Rutherford, lipsind doar Phil Collins din motive de sănătate) pentru a serba cei 50 de ani scurși de la apariție, dar și lansarea unei Super Deluxe Edition, pachetul cuprinzînd 5 LP-uri, 4 CD-uri și blue-ray, un album cu fotografii și interviuri, dar și mult dorita înregistrare live, din 1975, a variantei de la Shrine Auditorium din Los Angeles din turneul amintit. Cei patru au dat declarații, dintre care cea a lui Gabriel îmi sună splendid: ”Eram foarte ambițioși. Toate imperfecțiunile care ne iritau la culme pe vremea aia, acum nu fac decît să adauge farmec”. (Foto: Pagina de Facebook a artistului)