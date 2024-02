Un disc demn de Grammy, cu ,,surorile mai mici ale fraților Allman” sau stră-stră-strănepoatele lui Edgar A.Poe

Despre grupul pe care-l vom asculta în ediția ,,Discurilor de Top” din 17-18 februarie la Radio Top Suceava (104FM și radiotop.ro) nu se vorbește pe cît ar trebui. Nu e pop, ce-i drept. Nu e nici dance, nici trance. E blues veritabil, combinat cu southern rock, iar trupa din inima Georgiei se numește Larkin Poe. Sper ca lucrurile să se schimbe, mai ales acum, cînd, în sfîrșit, au primit ce-au meritat: un premiu Grammy, pentru Blood Harmony, care este și discul de top al săptămînii.

Actualmente stabilite în Nashville, surorile Rebecca și Megan Lovell au în spate o carieră prolifică, debutînd în 2005 sub numele de Lovell Sisters, într-un proiect bluegrass/americana. Cu toate astea, grupul a cunoscut succesul real mult mai tîrziu, după performance-ul de la Glastonbury din 2014, unde a fost votat de publicul britanic drept ,,descoperirea anului”. Personal, le-am descoperit în pandemie, cu o serie impresionantă de cover-uri după piese celebre, dar toate cu un touch personal și foarte…bluesy.

Blood Harmony a fost lansat în 2022, iar adevărații iubitori de blues l-au putut asculta live la Open Air Blues Festival, în Raiul de la Brezoi, în vara aceluiași an. Conceptul albumului e ,,oldie but goldie”: piesele vorbesc despre importanţa familiei, dar şi despre acceptarea de sine. Inspirația pentru Blood Harmony a venit, potrivit artistelor, din cartea lui Ruth Ozeki, A Tale for the Time Being, ,,o lectură de familie care a creat o conexiune puternică între noi”. Să fi încurajat și faptul că stră-stră-străbunicul lor, Larkin Husky Poe, o legendă a Războiului de Secesiune, era văr drept al celebrului scriitor Edgar Allan Poe?!

Poate. Important e că trupa Larkin Poe ajunge treptat un fenomen global, cu milioane de fani pe rețelele sociale, iar acum cu un binemeritat premiu Grammy pentru ,,cel mai bun album de blues contemporan”.

În cazul în care n-ați auzit încă de Larkin Poe, vă provoc să ascultați Blood Harmony la Radio Top Suceava sîmbătă, de la ora 19:00, dar și duminică, în reluare, de la ora 18:00.

Alexandra Cuza