Sir Ringo, 83. Peace&Love!

Prins cu parcă prea multele activități care îmi populează existența, peste care se suprapun și evenimente adesea imprevizibile, mi se întîmplă destul de frecvent să uit de oameni care ar trebui salutați și onorați măcar atunci cînd întreaga planetă o face. De Sir Paul McCartney era gata să uit pe 18 iunie, iar de Sir Ringo Starr mi-a amintit… el însuși, cu foarte puțin timp înainte să fi împlinit 83 de ani (e cumva neverosimil să constați că idolii tinereții tale au devenit moșnegi… cu doar cîțiva ani în plus față de tine, evident că tot moșneag!).

Povestea cu Ringo este foarte simplă, de fapt: cu vreo două-trei zile înaintea aniversării, Ringo ne-a trimis tuturor membrilor fan clubului său, dar și întregii planete, obișnuita sa rugăminte, anume ca de ziua sa, 7 iulie, oriunde ne-am afla pe Terra, la ora 12 fix, să spunem magicele cuvinte „Peace and Love”, făcînd simultan și semnul binecunoscut „V” cu degetele de la ambele mîini. Sigur că am făcut ceea ce fac deja de ani buni, ba am instigat și pe cîți oameni m-am priceput să îi instig, fiindcă în fond nu există nimic mai frumos pe lume decît Iubirea și Pacea. A intervenit însă și o ciudățenie: în preziua aniversării, pe toate canalele imaginabile, Ringo ne-a mai urat o dată „Peace&Love”, ne-a mai rugat să nu uităm de ora 12.00, dar totodată a cerut să nu-i mai fie trimise nici un fel da daruri sau obiecte pe care să fie rugat să le semneze și să le retrimită expeditorilor inițiali. Să știți că Sir Ringo e într-o minivacanță, între turneul american de primăvară, încheiat pe la jumătatea lui iunie, și cel de toamnă, care va începe în septembrie. 83 de ani!?!

Many happy returns of the day, Sir Ringo! (Foto: Rock 101)