Jupân de Pardon

După ani de antrenorat și după foarte multe medalii obținute cu elevii lor la diferite competiții, antrenorul de lupte Valerică Gherasim și antrenorul de atletism Silviu Casandra au fost dați afară de la Clubul Municipal Suceava. Marea reușită îi aparține directorului CSM, Radu Mihalescu. Poate că Bucureștiul i-a cerut domnului director să mai strîngă cureaua, dar chiar trebuia acesta să ia măsura drastică împotriva celor doi? Sau poate că abia aștepta să scape de ei. Referindu-se la situația domnilor Gherasim și Casandra, un om foarte respectat, cum este profesorul universitar doctor Petru Ghervan, coordonatorul loturilor de handbal masculin din cadrul CSU Suceava, a spus: ”Dacă e vorba de bani, ei ar trebui să rămînă ultimii, în opinia mea, care să plece de acolo, pentru că au rezultatele cele mai bune. Mi se pare că, după o carieră, la Valerică Gherasim o carieră strălucită ca antrenor și la Silviu Casandra la fel, niște rezultate obținute extraordinare, nu dă bine deloc pentru sport și pentru sportivi, în general, să fie trecuți pe linie moartă, așa, în felul acesta”.