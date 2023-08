Robbie Robertson, ultimul său vals!

O nouă zi neagră în istoria rock-ului: 9 august 2023, cea în care s-a retras la fel de discret cum a trăit și cum s-a comportat ca om și ca muzician un indiscutabil geniu: Robbie Robertson, chitaristul solo, liderul grupului și totodată compozitorul cel mai important din cei cinci care au alcătuit The Band. Nu mai știu cu ce prilej am scris relativ recent despre el și despre ei, poate în iulie cînd a împlinit 80 de ani (toată lumea împlinește anul ăsta 80!?), sigur e că Robertson va rămîne în istoria rock-ului ca fiind canadianul (născut la Toronto) care a creat muzică în cel mai pur spirit american. Atît el cît și grupul The Band au avut o importanță și o influență în peisajul country-pop-rock din SUA cel puțin egale cu ale eroilor blues-ului și rock `n` roll-ului, numai faptul că au fost grupul de acompaniament al lui Bob Dylan ani de-a rîndul, atît în studiouri cît și pe scenă, vorbind de la sine despre calitatea actului lor artistic.

Robbie Robertson a fost inclus în Rock `n` Roll Hall of Fame atît cu The Band, cît și individual, după dezmembrarea grupului, el fiind responsabil de crearea unor capodopere devenite istorice: „The Weight”, Up on Cripple Creek”, „The Night They Drove Old Dixie Down”. Și încă destule altele. Concertul de adio al grupului The Band a devenit film, un documentar artistic din 1978 intitulat „The Last Waltz”, regizat, desigur, de Martin Scorsese, pe care ancheta revistei Rolling Stone din 2020 l-a desemnat drept cel mai bun film al unui concert din istoria muzicii. Filmul, care dintr-o scăpare a cenzurii comuniste a rulat și la noi în 1979, îi prezintă pe The Band alături de invitați unul și unul: Eric Clapton, Bob Dylan, Van Morrison, Dr. John, Joni Mitchell, Ringo Starr și mulți alții.

Acum, Robbie Robertson a plecat, parcă valsînd, cu o delicatețe comparabilă doar cu piesele sale. (Foto: Sky News)