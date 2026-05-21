Vine vara, bine-mi pare…

… în grădină am o floare! Adică n-am, dar dacă așa zice poetul… Oricum, în marea grădină (mare-i grădina!) a fotbalului românesc, avem de toate: buruieni, cîrtițe, rîme, ce mai, fel de fel de vietăți din toate regnurile. Lipsesc însă aproape cu desăvîrșire cele care să ne bucure ochiul, pe care să ne facă plăcere să le privim. Cît despre miros, mai bine să nu deschidem discuția. Sîntem pe finalul unei ediții de campionat în care la nivel de club ne-am mai făcut încă o dată de rîsul Europei, iar Naționala mai bine s-ar fi dat bolnavă, toată, și să fi intrat în carantină în loc să se tîrîie în fața unor adversari chiar slabi, dar evident incomparabil mai buni decît amorțiții noștri. Acum, că mai avem de aflat și ultima participantă la preliminariile cupelor europene (că intrarea în grupe mi-e teamă că ne e cu desăvîrșire imposibilă), vă întreb dacă vi se pare că noua campioană are față de Champions’ League. Exceptîndu-i pe olteni, toți ceilalți români cred că aveți de dat răspunsul pe care-l bănuiesc: nu! Rămîne, așadar, ca anul trecut, să ne mai furăm încă o dată singuri căciula (oricum, ce să facem cu căciulă vara!?) și să mîncăm rahat cu apă rece despre nu știu ce mare realizare a fotbalului românesc dacă o fi, tot ca anul trecut, prin cine știe ce miracol, să ne mai trezim cu vreo echipă prin Conference League, cupa europeană care ține loc de cupa europeană pentru echipele care n-au ajuns în nici una din primele două cupe europene! În tot balamucul ăsta, mie mi s-a redeșteptat speranța că în locul panaramelor alea cu fițe și gărgăuni, dar cu 0 (zero) fotbal, să văd totuși un Botoșani eliminind în baraj împiedicații lui Becali și apoi (că cică așa s-ar potrivi împerecherile din baraje) să gonească și cîinii lu’ Dinamo, ăia cărora, cred ei, numai sigla le lipsește… că de fotbal se pare că oricum n-au nevoie, din moment ce l-au resuscitat pe Pușcaș, loser-ul suprem!