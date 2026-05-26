Cetatea de Scaun al prefectului

Proaspătul prefect de Suceava, Bogdan Păstrăv, s-a foit mult pînă cînd să solicite APIA Suceava informații despre cazul Eugen Mogoș, directorul executiv al instituției, care, băut fiind, a provocat un accident de circulație la ieșirea din Suceava spre Fălticeni. Conform APIA Suceava, domnul Mogoș nu era în concediu și nu avea ordin de deplasare cu mașina de serviciu. Accidentul a avut loc luni, 18 mai, joi, 21 mai, Eugen Mogoș a fost reținut pentru 24 de ore și abia vineri, 22 mai, Bogdan Păstrăv a făcut adresă către APIA. Tot vineri, Judecătoria Fălticeni l-a plasat pe șeful APIA în arest la domiciliu. Pare-se că domnul Păstrăv a avut o reținere să se implice în poveste crezînd că nu este treaba domniei sale, pentru că APIA nu este o instituție subordonată Prefecturii. Numai că Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, parte a Guvernului României. Guvern care în teritoriu este reprezentat de prefect. Deci, era fix treaba prefectului Păstrăv să se implice încă din momentul în care în spațiul public au apărut informații că directorul Mogoș, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a provocat un accident de circulație cu doi răniți ușor, în timp ce se afla volanul mașinii de serviciu. În concluzie, Bogdan Păstrăv ori nu știe, ori a primit vreun telefon să nu se bage, ori are o relație apropiată cu Eugen Mogoș, ori este mai fricos din fire și și-a spus că mai bine stă în banca lui. Pardon, în scaunul lui de prefect, pe care acest Ștefan cel Moale nu dorește să-l piardă prea curînd.