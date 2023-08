Schimburi culturale pe motoare

„A fost așa cum ne-am și propus, de altfel, un moment de petrecere a timpului liber de calitate pentru toți participanții. Aici am avut motocicliști din toată țara. De la Constanța pînă la Oradea am avut motocicliști care au venit la noi. Au mai venit de la Pitești, de la Vaslui… Nu mai vorbesc de Piatra Neamț, Iași, Cluj, Satu Mare sau Sighet. La sediu avem un loc de campare și oamenii și-au instalat corturile acolo. Au fost și mulți care au stat la hotel, însă cred că au fost vreo 60 de corturi. La locul de campare există dușuri, chiuvete, toalete și tot ceea ce trebuie, astfel încît să campezi în condiții optime. Au venit foarte mulți oameni din afara municipiului Suceava, au venit foarte mulți din județ și din afara județului. Au venit și din Botoșani, evident, că sînt la doi pași. Este relația asta între pasionații de motociclism care merg într-un sezon prin toată țara, se vizitează și participă împreună la evenimente. Se împrietenesc, stabilesc relații și așa se nasc idei de călătorii foarte lungi. Uneori se fac în comun cu diferite cluburi. Apoi, vine cîte un moment pe an cînd fiecare club își marchează cumva existența. Spun: noi ăștia sîntem, sîntem ospitalieri și vă primim la noi acasă. De regulă, se naște ideea unui Motorfest, că-i cea mai bună formă de agregare, o mobilizare din asta culturală în care toți vin, își expun motocicletele și vin și ceilalți parteneri, care au echipamente specifice. Vin și oameni interesați, dar neparticipanți direct la fenomen, care admiră motociclete, își fac fotografii cu ele și participă la concerte, concerte cu o adresabilitate largă, nu foarte nișate. În felul ăsta se naște o tradiție și căutăm să aibă și continuitate de la an la an, să-i aducem împreună pe toți cei care cred că ar putea să aibă o apreciere la adresa noastră, să le arătăm că sîntem primitori, ospitalieri, și că putem petrece. Tot ceea ce am pomenit mai devreme este cu reciprocitate. Este un alt mod de a socializa foarte prietenos, dincolo de acea imagine de băieți răi, care s-a tot vehiculat prin diverse filme. Nu e cazul, nu am ajuns și nu-și propune nimeni să ajungă acolo, fiindcă nu e în mod exclusiv existența noastră zilnică. Asta este o parte care completează viața noastră, e un hobby, și-l tratăm la nivelul acesta”. Motociclistul Ovidiu Doroftei, simpatizant al ”Thracvm RC Suceava”, despre festivalul de rock organizat de acest club la sediul său situat în cartierul sucevean Ițcani.