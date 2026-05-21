Rock-ul nu iese la pensie!

În primele articole din 2026, vă spuneam cîte semne bune Anul are. Pe lîngă concertele din țara noastră (care-s multe și nu trebuie ratate!), nici noile lansări nu trebuie neglijate. Adicătelea, 2026 este un soi de comeback pentru legendele rock-ului mondial: Sir Paul McCartney își lansează noul disc, ”The Boys Of Dungeon Lane”, la finalul acestei luni; Ringo Starr a revenit cu cel de-al treilea album country, ”Long Long Road”, iar Rolling Stoneșii au anunțat lansarea unui nou album, ”Foreign Tongues”, pentru luna iulie. În plus, Deep Purple va lansa ”SPLAT!”, cel de-al 24-lea album de studio și al șaselea consecutiv produs de Bob Ezrin. Noul album este și al doilea realizat împreună cu chitaristul Simon McBride, venit în locul lui Steve Morse în 2022. Deep Purple-ul din zilele noastre înseamnă: Ian Gillan (voce), Roger Glover (chitară bas), Ian Paice (tobe), Don Airey (claviaturi) și Simon McBride (chitară). Nu uitați că englezii ne dau întîlnire în această toamnă, tot la BTArena din Cluj-Napoca.

Și Kiss pregătește muzică nouă, la aproape trei ani după încheierea turneului de adio, ”End Of The Road”. Basistul Gene Simmons a confirmat într-un interviu recent că formația a revenit în studio și a înregistrat deja o piesă nouă compusă de Paul Stanley.

Muzică nouă urmează și din partea YES, Yngwie Malmsteen, Europe, Judas Priest, Blondie sau Peter Gabriel. Vorbim despre artiști trecuți de mult de prima tinerețe, care totuși nu renunță la muzică. De ce să nu ne bucurăm că încă-i avem și că sînt productivi și inspirați, în loc să-i trimitem la pensie?

Asta, așa, pentru că un individ (,,ofițer acoperit” și pseudopolitician) s-a agitat pe rețelele de socializare, trimițîndu-i pe cei de la Metallica ,,la pensie” după concertul de la București. Dacă ar fi fost doar asta, probabil comentariul trecea neobservat. Respectivul s-a lăudat și că a intrat moca (că altfel i-ar fi reclamat ,,pe ăștia” la ANPC), ba chiar că a plecat la jumătatea concertului fiindcă „n-a mai rezistat din cauza unor pierderi groaznice de ritm și a unor solo-uri de chitară ratate”. A concluzionat într-o notă aproape sensibilă că a crescut cu Metallica și a cîntat piese Metallica (asta, pentru că în România, toată lumea are talent la cîntat…), dar că ,,ăștia în concerte sunt boccii, noroc cu studioul și cu marketingul”.

Încă un semn că unii îmbătrînesc frumos, iar alții degeaba. Și nu mă refer la Metallica. Problema nu e că nu i-a plăcut insului concertul. Problema e aroganța cu care mediocritatea se crede autoritate. Pînă una-alta, Metallica continuă să umple stadioane și după 40 de ani, în timp ce alții reușesc să-și umple secțiunea de comentarii de pe Facebook cu înjurături. Pe bună dreptate!

Alexandra Cuza