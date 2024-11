Quincy Jones a fost chiar… Delight!

Știți, cred, că am oroare de amestecuri lingvistice și că detest pînă în străfundul ființei mele englezirea fără discernămînt a formulărilor de orice fel. Titlul de azi însă nu putea fi altul, în engleză ”delight” însemnînd ”încîntare”, numele întreg al colosalului muzician care ne-a părăsit pe 3 noiembrie fiind Quincy Delight Jones Jr.! Numai înșiruirea contribuției sale sub toate formele la îmbogățirea patrimoniului muzical planetar este apăsătoare: Quincy a fost trompetist, șef de formație/orchestră, aranjor, dirijor, compozitor și producător atît de spectacole, cît și de discuri. Nu există practic nici o slujbă din industria muzicală pe care Quincy Jones să nu o fi abordat și pe care să n-o fi dus la perfecțiune. În plus, a fost și un colosal activist pentru drepturile negrilor. A fost respectat, admirat (poate și invidiat, dar nimeni n-a avut curajul sau neobrăzarea să o și declare!), adulat, premiat și iubit de absolut fiecare muzician din cei mari de pe lume, pînă în ziua în care s-a stins la 91 de ani, din care 70 închinați muzicii!

Spre deosebire de imensa majoritate a celebrităților muzicale, Quincy a avut nu doar studii de specialitate, ci chiar doctorate în muzică, de la Berklee College of Music, dar și de la Academia Regală de Muzică din Londra, fiind decorat și de Guvernul Franței cu titlul de Comandor al Legiunii de Onoare.

Pentru a înțelege puțin din ce a însemnat omul și muzicianul Quincy Jones, căutați, vă rog, pe Netflix filmul ”The Greatest Night in Pop”, povestea înregistrării piesei ”We Are the World” (compoziția lui Quincy Jones și Lionel Richie). Veți înțelege astfel cum numai Quincy Jones putea stăpîni marea de zeci de enormități (Ray Charles, Tina Turner, Michael Jackson, Paul Simon, Bob Dylan etc.) pe care le-a adus el însuși pentru o noapte și le-a dat partituri, și i-a pus pe niște giganți să facă backing vocals pentru alții, iar capodopera asta de o noapte a produs sute de milioane pentru victimele foametei din Etiopia. Nu un biet articol, ci volume întregi ar merita scrise despre colosalul om și muzician Quincy Jones. (Foto: Playbill)