A trecut mai bine de jumătate de an de cînd Iulian – Mugurel, pentru prieteni și colegi, pentru oamenii care l-au iubit și l-au prețuit, Vrabete s-a transformat în praf de stele. A fost încă o lecție dură pe care am primit-o cu toții: să nu uităm să ne bucurăm de oamenii pe care-i admirăm și să nu ratăm nicio ocazie de a-i vedea și de a-i asculta cît încă sînt printre noi…

Din nefericire, Mugurel s-a grăbit și a plecat într-o zi absurdă de primăvară: 12 martie 2026.

Pe 14 octombrie, Mugurel ar fi împlinit 71 de ani. „Mugu” a lăsat în urmă o discografie impresionantă, mii de concerte, numeroase colaborări și, poate cel mai important, o comunitate de oameni care l-au considerat nu doar coleg, ci un prieten adevărat. Acum, prietenii lui se reunesc pentru el.

Paul Negoiță și The Pub Universității din București propun, pe 22 octombrie, un concert în semn de omagiu și prețuire pentru omul și muzicianul Mugurel Vrabete.

Nu este doar un concert comemorativ, ci o întîlnire a unei comunități muzicale care dorește să păstreze vie memoria unui om prin ceea ce l-a definit: muzica.

Alături de vocea lui Paul Negoiță, pe scenă vor urca muzicieni de top din România, între care Victor Vrabete, Relu Bițulescu, Jimy El Laco, Hanno Hofer, Eugen Caminschi, Nicu Patoi, George Baicea, Marius Pop, Cristi Copaciu, Florin Băltărețu, Kiba Dachi, Norbert Kovacs, Ovidiu Cristian – Cico, Ovidiu Condrea – Ovi, Claudiu Purcarin – Nashu, Sandu Albiter, Gabi Pipai Andrieș, lista fiind deschisă. Muzica va vorbi în locul lor. Pentru Mugurel.

Iulian ,,Mugurel” Vrabete s-a născut la 14 octombrie 1955, la Craiova. A urmat Facultatea de Arhitectură din București, însă, în paralel cu studiile, muzica devenea deja o parte esențială a vieții sale.

În 1977, pe cînd era student în anul al II-lea, primea propunerea de a alcătui o trupă de la Arhitectură pentru spectacolul anual de deschidere a Clubului A. Așa avea să apară ”Basorelief”, formație orientată către zona de rock progresiv și jazz-rock. Pentru tinerii muzicieni ai acelor ani, Clubul A era mai mult decît un simplu loc de întîlnire: era un spațiu al libertății muzicale, al experimentului și al descoperirilor. Aici, Basorelief avea să-și găsească vocea și să devină una dintre formațiile reprezentative ale generației sale.

În 1982, odată cu terminarea facultății și cu sistemul de repartiții care îi trimitea pe absolvenți în diferite orașe, drumurile membrilor Basorelief s-au separat. Mugurel a ajuns la Alba Iulia, unde a cîntat o perioadă cu formația Mass Media. Ulterior s-a întors la București.

În ianuarie 1987, Mugurel Vrabete devenea basistul formației Holograf, înlocuindu-l pe Marti Popescu, plecat definitiv din țară. Avea să urmeze una dintre cele mai importante și mai longevive etape ale carierei sale.

Dar povestea lui muzicală nu s-a oprit la Holograf.

Mugurel Vrabete a fost implicat în numeroase proiecte, în calitate de instrumentist, compozitor, textier sau producător. A lucrat cu artiști precum Laura Stoica, Mircea Vintilă, Alexandru Andrieș, Nicu Alifantis, Phoenix, Maria Radu, Jar, Cristi Gram și Cătălin Crișan, între mulți alții.

A fost un muzician curios și deschis, care nu s-a lăsat încorsetat de o singură formulă. A căutat mereu alte contexte, alți oameni și alte forme de expresie.

În 2011, Mugurel Vrabete a readus la viață Basorelief, alături de doi dintre colegii și prietenii săi, membri fondatori ai formației – Edi Bălașa și Relu Bițulescu.

În 2017, apărea supergrupul Hot Leeks, pornind de la o invitație adresată muzicienilor de a participa la Festivalul de Blues de la Gărîna. Pentru Mugurel Vrabete, care își construise deja o carieră de decenii în rock, blues-ul era însă o pasiune mai veche. Proiectul i-a oferit ocazia să se întoarcă la această muzică și să cînte alături de prieteni, într-o formulă în care experiența unor muzicieni consacrați se întîlnea cu energia și libertatea specifică blues-ului. Hot Leeks îi reunea pe Paul Negoiță – voce, George Baicea – chitară, Mugurel Vrabete – chitară bas și Ovidiu Condrea – tobe, patru muzicieni care au găsit în blues un teritoriu comun și suficient de încăpător pentru personalitatea fiecăruia.

Pasiunea pentru muzică a lui Mugurel Vrabete, spiritul său deschis și felul în care a știut să construiască relații cu cei din jur au făcut ca dispariția lui să lase un gol greu de ignorat.

Mugurel Vrabete a plecat într-o stea, dar povestea lui nu s-a încheiat. Muzica, pe care a iubit-o atît de mult, e vie. Iar faptul că oamenii care l-au apreciat se adună într-o seară de octombrie să-i cînte, e dovada pură că un asemenea om nu poate fi uitat.

Concertul „RESPECT – Mugurel Vrabete” promite, astfel, o seară în care blues-ul și rock-ul se vor întîlni cu emoția unei comunități de muzicieni care nu uită. O seară în care scena va deveni, pentru cîteva ore, locul în care prietenii se reunesc pentru a spune, fiecare în felul său, același lucru: Respect, Mugurel! Pentru muzică. Pentru prietenie. Pentru omul care ai fost. Nu te-am uitat…

Alexandra Cuza