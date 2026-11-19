Faptul că Jupânu’ pleacă la tipar în ziua în care România urmează să întîlnească Polonia și apare pe piață în cea a meciului din Bosnia, mă obligă să trimit articolele cu ceva timp înainte ca acestea să înceapă. De aceea, tot ce veți citi aici este pură speculație și primul care și-ar dori să se înșele amarnic sînt eu însumi. Numai că după cum se arată lucrurile, pesimismul meu s-ar putea să fie confundabil cu optimismul exagerat, iar cele 5-6 goluri pe care zic eu că le vom încasa să fie de fapt cu mult mai multe. În rest, nimic nu mă poate convinge că după ce am fost găinile blege ale debutului competiției, acum, la finalul acesteia, vom deveni leii care n-am mai fost de mai bine de trei decenii.

Către această concluzie ne trimit prestațiile celor convocați de cel mai necalificat dintre toți selecționerii care s-au perindat degeaba pe la reprezentativa României în ultimele două decenii și ceva, devenită de fapt o adunătură de neisprăviți ale căror apariții nu au nici o legătură cu îndeletnicirea numită fotbal, dovadă faptul că ceea ce ne rămîne după fiecare meci ne trimite cu gîndul la stand-up comedy. Nici o echipă de ligă inferioară din țările unde se joacă chiar fotbal nu s-ar încurca angajîndu-i pe vreunii din cei adunați sub tricolor, iar faptul că deși ei își etalează întreaga impotență cu fiecare nouă apariție continuă să fie aduși ca sfintele moaște este de-a dreptul grotesc. Cum să faci o Națională cu Drăgușin, cu Stanciu, cu Ghiță, cu Bîrligea, cu Drăguș, cu toți, de fapt, și să aștepți altceva decît bătaie după bătaie?

Așadar, după ce vom încasa și aceste ultime două mardeli groaznice, sper ca dl. Gheorghe Hagi să se retragă la Viitorul său producător de ”valori” ca ăștia de mai sus, să-i care după el și pe alde Stoichiță, Burleanu și care l-or mai fi adus, iar România să-și vadă de caiac, canoe, canotaj, înot și alte sporturi acvatice, că ăsta pe iarbă nu ne mai priește.