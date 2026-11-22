O veste bună pentru locuitorii orașului Vicovu de Sus: primarul lor, Vasile Iliuț, este un om de treabă și promite să nu le bage mîna adînc în buzunar. Cu gîndul, deja, la banii pe anul viitor, domnul Iliuț a declarat: „Încercăm, un lucru foarte important la Vicovu de Sus, să menținem taxele și impozitele cît mai jos. Nu vom majora taxele. Ele vor crește doar cu rata inflației. Nu încape discuție cu nici o majorare, nimic absolut”.

Să trăiască, domn primar! Rugămintea mea este, totuși, să sunați la cine se ocupă de dicționarul explicativ al limbii române și cereți-le să schimbe definiția cuvîntului ”creștere”, pentru că la Vicovu de Sus, cel puțin, acesta nu mai are nici o legătură cu majorarea.

Dura Dex, sed Dex