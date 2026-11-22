Subsemnatul, Dan Ioan Cușnir, mai cunoscut publicului larg sub abrevierea / diminutivul DIC (prescurtare autoasumată a numelui meu, alcătuită din alipirea inițialelor fiecăruia din cele trei nume, chestia cu diminutivul fiind mai degrabă de sorginte anglo-americană, unde ”dick” – cu kapa la urmă – înseamnă ceva de nespus, numai că în cazul meu e clar că e diminutivat, adică mai mic sau mai scurt, deci fără kapa, zic!), actualmente SUBprimar cu derogare, pe principiul Bolojan sau Fritz, în sensul că cu tot atîta obraz ca distinșii, refuz și eu să eliberez biroul din Primărie pe care după gonirea din Partidul care mi-a fost mai mult decît un tată sau o mamă ar fi trebuit să îl cedez unui viceprimar care să-l ocupe legal, iar eu să-mi reiau îndeletnicirea de benzinar emerit, la cele două stații de mare randament și deschidere spirituală pe care le dețin în perimetrul municipiului Suceava pe care l-am slujit cu devotament în ideea de a va fi bine tuturor și la vară cald, mă declar total revoltat de apariția în ultimul număr al Jupânului a unui articolaș, în pagina 2, intitulat ”Benzină în loc de carburant”, în care însinuați, citindu-l pe deputatul de la AUR Petru Negrea, că la benzinăriile din Moldova (deci, inclusiv Suceava, deci și cele două benzinării ale mele care fac bine la oameni și mașini, și la vară, se știe, cald) se vinde carburant amestecat cu… aer! Să rămînem bine înțeleși: indiferent ce îi trece lui Negrea ăsta prin cap, atunci cînd pui benzină sau motorină, dacă faci plinul, nu rămîne fir de aer în rezervor, așa că nu văd cum se pot amesteca cele două elemente nici la pompă. Aaaa, dacă ar fi după mine, eu aș lua banii pe carburant, dar aș furniza, în cantități egale, miere și lapte. Adică virgulă cînd vii la pompă, pe o țeavă să curgă în rezervor carburant, iar pe altele două lapte și miere, pe care clientul să le toarne în canistre, în pet-uri, în ce are el. Nefiind însă posibil, a rămas să vă dau benzină la pompă, iar laptele și mierea la Primărie, ceea ce cred că ați și simțit pe propriile dvs. piei. Acuma, dacă chiar o să mă alunge cu jandarmii din birou, o să rămîneți și dvs. fără lapte și miere. Însă la vară va fi cald, fiți siguri, e deja prins în buget.

DIC, viitor fost SUBprimar,

în (re)devenire benzinar