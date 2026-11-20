În principiu, cînd zici Joe Walsh, zici The Eagles. Iar cînd zici The Eagles, aproape instantaneu faci legătura și cu enormul lor hit ”Hotel California”. Liderul, compozitorul și chitaristul grupului The Eagles, domnul Joseph Fidler Walsh, care chiar în această săptămînă, pe 20 noiembrie, împlinește 79 de ani, figurează în clasamentul revistei Rolling Stone pe locul 54 între cei mai buni 100 de chitariști din istoria rock-ului, ceea ce este mai mult decît onorabil. Cariera sa muzicală este atît de încărcată și de complexă încît pînă și a alege cîteva repere este foarte greu. Hai să amintim că înainte de Eagles, unde a devenit membru în 1975, a cîntat încă din 1968 într-un alt grup de legendă: James Gang. Iar după cooptarea sa în Eagles a participat la sute, poate mii de evenimente muzicale, nerenunțînd nici un moment la colaborări ca muzician de studio pe mii de albume ale tuturor mărimilor muzicii americane, dar și prin Noua Zeelandă, un loc de care îl leagă fel de fel de amintiri, începînd cu renunțarea la drog și alcool pe care a decis-o acolo. Printre fel de fel de apariții la Kennedy Center, ca invitat al lui Bill Clinton și ca organizator al unor mari gale acolo, și-a găsit timp să facă și turnee cu Ringo Starr’ All Star Band, mai ales că el și Ringo sînt… cumnați! Asta, deoarece în 2008, Joe s-a căsătorit pentru a 5-a oară, aleasă fiind sora soției lui Ringo, Marjorie Bach!

Ei bine, Joe a anunțat săptămîna trecută că gala anuală de strîngere de fonduri pentru veteranii de război, VetsAid, pe care o organizează din 2018 și care va ajunge anul viitor la ediția a X-a, îi are drept capete de afiș pe Ringo și, țineți-vă bine!, Paul McCartney. Cei doi Beatles vor fi împreună pe scenă pe 27 ianuarie. Vă voi ține la curent, fiți siguri. (Foto: AXS TV)