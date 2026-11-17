A crescut înconjurat de muzică braziliană, a descoperit blues-ul american, a cîntat alături de unii dintre cei mai respectați chitariști ai lumii și a ajuns să-și construiască propria identitate muzicală la Los Angeles. Artur Menezes traversează una dintre cele mai interesante perioade ale carierei sale. Pe 20 noiembrie, chitaristul brazilian lansează „Microwaved Dreams”, un album care îl îndepărtează de formulele convenționale ale blues-ului și îl apropie de sonoritățile rockului alternativ și psihedelic.

Povestea lui Artur Menezes începe în Fortaleza, capitala statului Ceará, din nord-estul Braziliei, departe de locurile în care s-a născut blues-ul american. A crescut într-un mediu în care muzica făcea parte din viața de zi cu zi. Mama sa, cîntăreața Lúcia Menezes, i-a deschis încă din copilărie universul muzicii braziliene. Totuși, tînărul Artur avea să fie atras de o muzică venită dintr-o cu totul altă lume. Blues-ul american, cu poveștile sale despre viață, suferință, speranță și libertate, i-a devenit principala preocupare. A început să studieze chitara și să cînte pe scenele din Fortaleza, construindu-și treptat reputația de instrumentist.

Un moment decisiv avea să se producă în 2006, cînd a ajuns pentru prima dată la Chicago. Orașul în care blues-ul electric își dobîndise o identitate distinctă i-a oferit nu doar întîlnirea cu muzicieni autentici, ci și o lecție despre libertatea de expresie. Pînă atunci, Menezes privea blues-ul într-o manieră destul de tradiționalistă. La Chicago a descoperit însă artiști care nu ezitau să introducă în muzica lor elemente de funk, hip-hop, rap sau rock. Experiența l-a făcut să-și regîndească propriul drum artistic.

În 2016 s-a stabilit în Statele Unite, la Los Angeles, unde a urmat cursurile prestigiosului Musicians Institute. Interesant este că astăzi face parte chiar din corpul profesoral al instituției, predînd chitara unor muzicieni aflați la început de drum.

Ascensiunea sa internațională nu s-a produs peste noapte, ci s-a construit prin ani de concerte, studiu și colaborări. În 2012, cînta în deschiderea turneului sud-american al legendarului Buddy Guy. Cinci ani mai tîrziu, avea să urce pe scenă alături de Joe Satriani, în fața a aproximativ 20.000 de spectatori, la un festival din Brazilia.

Anul 2018 i-a adus una dintre cele mai importante distincții din carieră: ”Gibson/Albert King Award”, pentru cel mai bun chitarist, în cadrul International Blues Challenge de la Memphis, competiție în care a ocupat și locul al treilea.

Au urmat aparițiile la Crossroads Guitar Festival, evenimentul inițiat de Eric Clapton, în 2019 și 2023, precum și participarea la turneele Experience Hendrix din 2024 și 2025.

Albumele „Keep Pushing” (2018) și „Fading Away” (2020) au avut un rol important în consolidarea stilului său. Ambele au fost produse de chitaristul Josh Smith, iar pe „Fading Away” apare și Joe Bonamassa. EP-ul „AM/FM”, lansat în 2023, a continuat această evoluție, însă preocupările muzicale ale lui Menezes aveau să se extindă considerabil în anii următori.

Într-un interviu acordat revistei ”Billboard Brasil”, în martie 2026, artistul vorbea despre influențele care i-au modelat noua direcție muzicală. Printre acestea se numără The Black Keys, proiectul The Arcs al lui Dan Auerbach și Alabama Shakes, în special albumul „Sound & Color”. Nu sunt referințe întîmplătoare. Toate aceste nume au contribuit, în feluri diferite, la redefinirea relației dintre blues, rock și alt-rock.

Menezes a început să experimenteze cu acordaje mai grave și efecte de chitară capabile să producă sonorități apropiate de cele ale sintetizatoarelor.

Deși și-a construit cariera în jurul blues-ului american, acesta nu a renunțat niciodată la influențele braziliene. Ritmurile de ”baião”, specifice nord-estului Braziliei, se regăsesc în maniera sa de a construi frazele muzicale. Este o combinație care nu urmărește exotismul, ci vine firesc din propriile experiențe muzicale.

Toate aceste influențe se întîlnesc pe „Microwaved Dreams”, noul album programat să apară pe 20 noiembrie.

Discul cuprinde nouă compoziții originale și este produs de Pops Magellan, alături de care Menezes a lucrat la dezvoltarea unui sunet mai dens, mai agresiv și, în anumite momente, mai întunecat decît cel de pe materialele anterioare.

Primul single, „Once Again”, lansat în martie, i-a adus lui Artur Menezes premiul ”Artist Of The Year 2026” la Unsigned Only Music Awards, o competiție la care au participat peste 4.000 de artiști din mai mult de 100 de țări.

Noul album nu se limitează însă la experiențe sentimentale. În centrul său se află o serie de preocupări legate realitățile vieții moderne: anxietatea, epuizarea, alienarea și influența tehnologiei asupra relațiilor dintre oameni. Sunt subiecte pe care Menezes a început să le abordeze tot mai des în ultimii ani, odată cu maturizarea sa artistică.

Un interes suplimentar îl reprezintă colaborările cu trei chitariști ale căror nume sînt bine cunoscute iubitorilor de blues-rock. Eric Gales apare pe „Over My Head”, Ariel Posen contribuie la „Fake Reality”, iar Christone „Kingfish” Ingram participă la „Moving On”. Fiecare dintre acești muzicieni are o personalitate puternică, iar întîlnirea lor cu Artur Menezes reprezintă unul dintre punctele de atracție ale albumului.

Înregistrările reunesc și alți instrumentiști valoroși, printre care bateriștii Aaron Haggerty, Marito Marques și Chris Bailey, claviaturistul Rodrigo Tavares și vocalista Sara Williams.

Artur Menezes va porni într-un nou turneu, care debutează pe 21 noiembrie la Best of Blues and Rock Festival din São Paulo. Pe afișul evenimentului se regăsesc și alte nume ,,grele”, precum Eddie Vedder, Roger Daltrey sau Christone „Kingfish” Ingram.

Turneul european va include și două concerte în România: pe 2 decembrie la The PUB Universității din București și pe 3 decembrie la Stage Pub din Timișoara.

Cele două concerte vor oferi publicului român prilejul de a asculta live un muzician care explorează blues-ul dincolo de formulele sale consacrate. Eu zic că merită! Ne vedem acolo?

Pînă una-alta, poate vreți să vă convingeți singuri, ascultînd „Microwaved Dreams” la Discuri de Top, pe 104.00 FM și pe radiotop.ro, în weekendul 21-22 noiembrie. Audiție plăcută!

Alexandra Cuza