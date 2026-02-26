Pe ei, Dani!

Aveți cuvîntul meu de onoare că exact la asta m-am gîndit cînd l-am auzit pe Dani Coman explodînd după ce fusese tîlhărit în transmisie directă și la o oră de maximă audiență: că nu tîlharul, neobrăzatul care folosise arma numită fluier spre a jefui o echipă întreagă, va fi pedepsit exemplar (după mintea mea, în raport de gravitatea faptei nemernicului, singura sancțiune posibilă este excluderea din arbitraj, adică eliminarea numitului Radu Petrescu din peisaj, măsura aceasta fiind o formă de profilaxie socială, adică ne protejăm pe noi și pe copiii noștri de un exemplu nu greșit, ci de-a dreptul toxic), ci tocmai cel păgubit, care în calitatea sa de președinte de club de fotbal s-a revoltat față de nerușinarea de a fi fost furați pe teren, el și toți cei din subordinea sa, și implicit păgubiți de ceea ce li s-ar fi cuvenit dacă nu schimba hoțul rezultatul din teren.

Mai pe înțeles: punctul sau punctele, 3 la număr, cu care a fost păgubită FC Argeș, pot face diferența dintre prezența în elită, adică cele 6 echipe care urmează să se bată pentru podium și implicit cupele europene, sau plasarea echipei printre cele care se vor lupta pentru evitarea retrogradării. Mai amintim de faptul că banii din drepturile de televizare, calculați în milioane de euro, sînt cu totul alții pentru play-off decît la play-out. Iar ca masa să fie cu adevărat bogată, eventuala intrare în cupele europene aduce și ea alte milioane. Vă dați seama că sistemul ăsta corupt și putred pînă în străfunduri îl va hăitui pe Coman și îl va proteja pe Petrescu fără ezitare.

Aducerea tîlharului în fața justiției și solicitarea de daune de multe milioane este cred singura soluție de a scăpa de individul ăsta, dar și de a-i atenționa pe ceilalți hoți cu fluiere și steaguri. Sînt alături de Coman pînă la capăt, ba mă și ofer să-i predau gratis un curs de înjurături d-alea grele, apăsate, că prea a fost elegant în exprimare la adresa nemernicului!