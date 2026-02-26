Afaceri mutate în Bulgaria

În contextul în care din datele Institutului Național de Statistică reiese că Bulgaria a înregistrat în 2025 un număr record de turiști, senatorul AUR de Suceava, Virgiliu Vlăescu, i-a solicitat premierului Ilie Bolojan să spună dacă are soluții pentru revigorarea turismului românesc.

Nu cred că are, așa că, domnule Vlăescu, spuneți-i colegului dumneavoastră de partid Petru Negrea, deputat de Suceava, să-și multe cabana ”Alpin” de pe Rarău și complexul hotelier Toaca Bellevue de la Gura Humorului în Bulgaria.

