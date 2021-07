La Ringo, via… Viagogo!

Săptămîna trecută, pe 7 iulie, a fost ziua lui Ringo Starr, despre care am scris în numărul precedent. Și să știți că pe 7 iulie, la ora 12.00, am făcut semnul de „Peace & Love”, așa cum ne-a rugat Sir Ringo. Vin acum cu cîteva completări pe care mi le-a stîrnit un articol, din 8 iulie, de pe site-ul australian de rock Noise 11, despre care am scris de multe ori aici. Articolul intitulat „Viagogo Under Investigation” vorbește despre „scalparea clienților” la care se dedă respectivul site, a cărui activitate constă în revînzarea biletelor la diverse evenimente: concerte, competiții sportive, festivaluri etc. În cazul dat este vorba de vînzări de bilete (11 la număr) cu adaos de mai mult de 110% la Tîrgul anual din New South Wales (un stat din Estul Australiei), ceea ce constituie un delict, conform legislației australiene. Se adaugă un număr de 18 reclamații pentru bani nerestituiți pentru bilete la concerte anulate, în 2020, ceea ce i-a adus lui Viagogo o amendă penală de 7 milioane de dolari australieni!… Că acolo legea e chiar lege.

Ei, iată acum povestea mea, și cum am ieșit în cîștig mare la Viagogo. Așadar, în decembrie 2017, am comandat și achitat, cam 2.400 de lei, cele 4 bilete pentru mine și ai mei la concertul lui Ringo Starr de la Viena, din 20 iunie 2018. Erau departe de scenă, altele mai bune nu am putut achiziționa. Vremea trecea, iar biletele nu apăreau. Am primit cîndva, prin aprilie, un mail în care Viagogo mă anunța că biletele îmi vor veni acasă cu 3 sau 4 zile înainte de concert. Am răspuns că vreau mai repede, ca să pot să-mi rezerv cazări, să ne facem un program. Nu și nu!… iar cu vreo 10 zile înaintea datei concertului mă anunță că… nu mai sînt biletele! Că vînzătorul nu le mai dă! Am făcut ca trenul deraiat! Toate amenințările lumii le-am pus în alt mail. Și după nici 7 ore, ce mesaj primesc!? Că Viagogo își cere scuze, că nu e vina lor, că ei sînt doar revînzători nevinovați și că mă roagă, în semn de scuze, să accept… 4 bilete în rîndul 9, fără nici o diferență de plată!!! Fix pe mijlocul sălii! Costau peste 5.000 de lei! Așa că l-am privit pe Ringo în ochi de la cîțiva metri distanță, iar Viagogo a crescut enorm în ochii mei.