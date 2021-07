Dee Gees!?! Aaaa, Foo Fighters!

Nu știu dacă am și apucat, însă cu siguranță am vrut să vă informez despre o chestie cam împotriva naturii petrecută în ultimele săptămîni, avîndu-i în prim plan pe proaspăt admișii (printre cei șase acceptați în acest an) în Rock and Roll Hall of Fame, Foo Fighters. Profitînd de valul de popularitate care i-a propulsat, Foo Fighters au redeschis lumea concertelor, dată complet peste cap de pandemie, cu un megaspectacol de aproape 3 ore (mamăăăă, ce mirare!, la Paul McCartney, care a împlinit 79 de ani pe 18 iunie, asta e o durată doar normală) ținut exact unde trebuia dat startul: la Madison Square Garden din New York, plină ochi pentru primă oară după mai bine de un an! Spectacolul a fost exact ceea ce aștepta lumea (eu, recunosc, nu mă număr tocmai printre fanii grupului, avînd convingerea că mai mult de o muzică decentă, civilizată, pe toate gusturile, n-au produs niciodată… și probabil că n-or s-o facă vreodată!), dincolo de piesele care i-au făcut cunoscuți și apreciați aducînd și o surpriză de proporții: e vorba de un set de cover-uri, incluse pe cel mai recent album al lor, intitulat „Hail Satin”… și unde Foo Fighters cînta sub numele de… Dee Gees! Nimic special pînă aici. Ciudățenia e că dintre cele 10 piese, jumătate sînt, logic cumva, de-ale lui… Bee Gees! Adică patru chiar ale lor, printre care „You Should Be Dancing” și „Tragedy”, iar una a fratelui cel mic, Andy Gibb, „Shadow Dancing”. Ei, imaginați-vă ce o fi fost în sufletul fanilor veniți la Madison Square Garden, cînd din gîtlejele lui Foo Fighters au început să iasă ultrasunete ca la Bee Gees! De altfel, pe blog, un fan zicea că a fost fan Nirvana, și că dacă acum 30 de ani cineva i-ar fi spus că toboșarul de atunci al grupului, Dave Grohl, va cînta într-o zi Bee Gees… l-ar fi luat la pumni!