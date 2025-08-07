David Gilmour – Live at the Circus Maximus, în cinematografe

În toamnă se împlinește un an de la concertul „vieții mele”. Știți voi care, cel cu David Gilmour, la Royal Albert Hall. Și acum, cînd scriu, parcă tot nu-mi vine să cred că visul din copilărie a devenit aievea cincisprezece ani mai tîrziu.

Totuși, pentru cei care au ratat șansa de a-l vedea sau revedea live pe Gilmour, iată că nu e totul pierdut. „Live at the Circus Maximus”, primul concert de la Roma, din turneul de promovare a albumului

Luck and Strange susținut anul trecut, va avea premiera mondială în cinematografe și IMAX pe 17 septembrie. În regia colaboratorului său de lungă durată, Gavin Elder, filmul-concert ne readuce magia la care unii dintre noi am tînjit dintotdeauna.

Dacă vă amintiți recenzia spectacolului, pe care am scris-o la vreo două săptămîni după concert, încă sub imperiul a ceea ce am trăit, cu siguranță vă amintiți că ceea ce am iubit cel mai mult la acest show, pe lîngă prezența adoratului Gilmour, a fost legătura puternică creată între membrii trupei. Vorbim despre o familie, nicidecum despre o gașcă de muzicieni aflați acolo pentru bani sau reclamă. Show-urile nu ar fi fost la fel fără Guy Pratt, care rămîne liantul dintre scenă și public. Romany Gilmour, mezina familiei, a fost cea mai frumoasă revelație din acest turneu. Au strălucit și claviaturiștii Greg Phillinganes (greucean!) și Rob Gentry, toboșarul Adam Betts, chitaristul Ben Worsley, surorile Webb și fabuloasa Louise Clare Marshall (aflată în cel de-al doilea turneu alături de Gilmour, hehe!). Pentru tot ce am trăit, îi sîntem datori și lui Polly Samson, culoarea muzicii lui Gilmour din ultimii 30 de ani.

Turneul a promovat în mod evident materialul nou, extras de pe albumul Luck and Strange, dar nu a neglijat nici piesele clasice Pink Floyd, după care fanii vechi încă oftau. Această combinație a asigurat un echilibru perfect între prospețimea sunetului și respectul față de moștenirea muzicală. Criticii au salutat turneul ca pe o dovadă clară că David Gilmour rămîne un artist la fel de relevant, sensibil și capabil să se reinventeze fără a-și trăda rădăcinile.

Am spus-o și atunci, o spun și acum: turneul Luck and Strange a fost ca o călătorie spre absolut, iar David Gilmour și-a păstrat intactă aura de … Zeu.

Nu uitați, biletele pentru vizionarea „Live at the Circus Maximus, Rome” se pun în vînzare miercuri, 6 august, pe site-ul oficial al artistului. Nu cred că vi-l pot recomanda mai mult… Ne vedem acolo!

Alexandra Cuza