Teatrul, la Tîrgul de Mecanică

Consiliul Local Suceava a aprobat în ședința de joi, 31 iulie, noua organigramă și noul stat de funcții al Teatrului ”Matei Vișniec”. Printre altele, se desființează Direcția Spectacole, programe şi proiecte şi postul de director, și se înființează un post de inginer șef care va coordona activitățile tehnice şi organizatorice.

Astfel, spectacolele de teatru vor fi înlocuite cu demonstrații de mînuire a strungului și a frezei, iar teatrul va reprezenta Suceava la Tîrgul de Mecanică de la Frankfurt.

FrankFurtul de identitate