E clar că am făcut o psihoză legată de vînzarea și cumpărarea de fotbaliști de la echipele românești pentru campionatul românesc din România. Dacă datele sînt reale, și nu văd de ce nu ar fi, recordul de achiziții cică l-ar deține CFR Cluj, în cîrca căreia se pune cumpărarea de 25 de exemplare. N-am spus ”fotbaliști”, fiindcă dacă ar fi fost cu toții fotbaliști, atunci CFR ar fi avut practic două echipe nou-nouțe, pe care să le fi rulat în toate felurile, și ar fi ocupat un loc rezonabil, nu 13 (în momentul cînd scriu eu acest comentariu), de baraj, pentru rămînerea în panarama numită la mișto Superliga.

N-am habar ce bani s-au plătit pentru achiziționarea bandei de 25 de împiedicați, dar știu că printre cei preexistenți acolo se numără și o catastrofă vopsită în așa hal încît a ajuns să fie căutat de însuși domnul Nea Gigi, marele achizitor de fotbaliști, de a căror valoare, adesea nulă, își dă seama imediat după ce a aruncat banii pe ei. Ei bine, domnul Nea Gigi a făcut așa o fixație cu numitul Louis Munteanu încît anunță că ar da 5 milioane pe el, după ce la 4,5 milioane fusese refuzat cu ceva timp în urmă.

Vă dau cuvîntul meu de onoare că la anii mei am văzut fotbal poate cît toți cei care mă citesc la un loc. L-am și jucat oficial vreo 11 ani. Văd clasă acolo unde e de la prima atingere. Iar cînd am spus că alde Stanciu ori Pușcaș, Drăguș, Politic sînt niște nulități absolute, după ce mi-am făcut dușmani, aceștia au ajuns să mă aprobe. Nu-mi spuneți că vreunii din ei au dat nu știu cînd cîte un gol, chiar la Națională. Da, și? Unde-i Naționala, asta care se bazează pe păcălicii ăștia? La lista păcălicilor puteți să-l adăugați și pe Louis ăsta. E treaba lui Nea Gigi dacă dă bani pe cai verzi pe pereți. Sau dacă lipește bani verzi pe pereți, ca nuntașii pe obrazul lăutarilor. Eu nu l-aș lua pe Munteanu ăsta nici gratis, nici la Suceava, în C. Întrebați-l pe Goe, cred că zice la fel.