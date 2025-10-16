The spirit of RUSH, mai viu ca niciodată

Săptămîna trecută a început cu o veste fantastică pentru iubitorii de prog rock: după mai bine de un deceniu de tăcere și la cinci ani de la pierderea emblematicului Neil Peart, canadienii din Rush și-au anunțat oficial revenirea pe scenă. Geddy Lee și Alex Lifeson se reunesc pentru un nou turneu intitulat „Fifty Something Tour”, ce va debuta în vara anului 2026 și o va avea în componență pe talentata toboșară germană Anika Nilles.

După moartea lui Neil Peart în 2020, Geddy Lee și Alex Lifeson au declarat în repetate rînduri că Rush nu va mai urca pe scenă. Totuși, în ultimii ani, cei doi muzicieni au reluat întîlnirile în studio și, potrivit lui Lee, „dorința de a cînta din nou împreună a fost mai puternică decît absența”. Într-un interviu acordat site-ului MusicRadar, basistul și solistul trupei a spus: „Alex și cu mine am gîndit-o bine… Am simțit că ne lipsește ceva. Am decis să cîntăm din nou, nu ca să înlocuim trecutul, ci ca să-l onorăm”.

Ideea reuniunii a prins contur în 2024, iar decizia finală a venit după ce familia lui Peart și-a exprimat sprijinul. Soția și fiica regretatului toboșar au transmis că „muzica Rush merită să fie cîntată în continuare”, oferind astfel binecuvîntarea lor pentru această nouă etapă.

Noua adiție, Anika Nilles, este o instrumentistă și compozitoare germană cunoscută pentru precizia tehnică și stilul său complex, influențat de jazz-fusion și rock-ul progresiv. Anika a colaborat cu Jeff Beck, a lansat mai multe materiale solo și este apreciată în rîndul profesioniștilor pentru versatilitatea sa. Alex Lifeson a declarat pentru The Guardian că „nu există nimeni care să-l poată înlocui pe Neil. Dar Anika aduce un spirit proaspăt și un respect autentic pentru munca lui. Nu încercăm să recreăm trecutul, ci să-l păstrăm viu”.

Turneul „Fifty Something” va marca peste 50 de ani de carieră pentru Rush și va include 12 concerte în șapte orașe din America de Nord și Mexic, între 7 iunie și 17 septembrie 2026. Printre locațiile confirmate se află Los Angeles, unde trupa va susține două concerte la Kia Forum, Mexico City, Fort Worth, Chicago, New York, cu două seri la Madison Square Garden, Toronto, cu alte două reprezentații la Scotiabank Arena, și Cleveland, orașul în care aceștia au fost difuzați pentru prima dată la radio, în 1974. De altfel, Geddy Lee a confirmat că se lucrează și la o piesă nouă, concepută special pentru Anika Nilles, menită să-i pună în valoare tehnica impresionantă.

Deocamdată, nu s-au anunțat date pentru Europa, însă nu ne pierdem speranța! Revenirea Rush nu este doar nostalgie pură, ci și un act de curaj și respect față de propria istorie. Geddy Lee și Alex Lifeson nu încearcă să umple un gol, ci să reaprindă o flacără. Cu Anika Nilles aducînd un suflu proaspăt, turneul „Fifty Something” nu va fi doar un omagiu, ci o nouă pagină dintr-o poveste legendară. The best is yet to come…

Alexandra Cuza